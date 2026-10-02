[GALLERY] Khánh Như khoe nhan sắc ngọt ngào trước thềm Miss International

Trong bộ ảnh profile được ban tổ chức Miss International đăng tải, Lê Phương Khánh Như gây thiện cảm nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào.

Cô diện đầm dạ hội hồng phấn của nhà thiết kế Lê Thắng, trang điểm nhẹ, tôn vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính.

Khánh Như khoe thần thái thanh lịch trong thiết kế dạ hội. Bộ ảnh được công bố cùng profile của 52 đại diện tham dự Miss International 2026, mùa giải thứ 64 của cuộc thi.

Ở góc chụp cận, Khánh Như gây chú ý với mái tóc dài và lối trang điểm trong trẻo. Hình ảnh lần này tiếp tục làm nổi bật vẻ nữ tính mà người đẹp theo đuổi.

Khánh Như khoe vóc dáng trong bộ đầm dạ hội màu hồng phấn. Theo kế hoạch, cô dự kiến lên đường sang Nhật Bản vào tháng 11 để tham dự Miss International 2026.

Bên cạnh nhan sắc, Á hậu Lê Phương Khánh Như ngày càng cho thấy sự trưởng thành, bản lĩnh qua những hoạt động trong thời gian đương nhiệm. Người đẹp tích cực tham gia các chương trình, sự kiện giải trí và dự án xã hội, đồng thời không ngừng trau dồi những kỹ năng cần thiết để hoàn thiện bản thân trước khi bước vào hành trình quốc tế.

Đặc biệt, với vai trò MC song ngữ, Khánh Như liên tục được tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện có quy mô lớn trong nước và quốc tế. Cô từng đảm nhận vai trò người dẫn chương trình chính tại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026, chung kết Miss Grand Vietnam 2025, Vietnam Beauty Fashion Fest qua nhiều mùa, các hoạt động thuộc khuôn khổ Miss World 2026, Giải Vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026…

Việc xuất hiện tại nhiều sân khấu đa dạng, dẫn dắt các sự kiện song ngữ giúp Khánh Như tích lũy kinh nghiệm, phát huy khả năng giao tiếp, tư duy ngôn ngữ và sự tự tin khi làm việc trong môi trường quốc tế. Đây được xem là những hành trang quan trọng để người đẹp đại diện Việt Nam tại Miss International 2026.

Digital Wings là dự án cộng đồng do Á hậu Khánh Như sáng lập với mong muốn thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ và mang đến thêm cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là ấp ủ mà Khánh Như sẽ mang đến Miss International 2026.

Xem video: "Khánh Như thi ứng xử tại Miss World Vietnam 2025". Nguồn Vietnamnet