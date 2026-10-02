[GALLERY] Khả Ngân lần đầu khoe bụng bầu sau tin vui với Nhan Phúc Vinh

Khả Ngân vừa đăng tải loạt ảnh khoe bụng bầu. Cô viết: “Đố mọi người trong hình có mấy ‘em bé’”. Ảnh: FB Khả Ngân.

Gương mặt của Khả Ngân rạng rỡ, vóc dáng vẫn khá gọn gàng ngoại trừ phần bụng thay đổi rõ. Ảnh: FB Khả Ngân.

Ở góc chụp cận, Khả Ngân khoe diện mạo trẻ trung, tươi tắn. Nữ diễn viên trang điểm nhẹ, giữ vẻ tự nhiên khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Ảnh: FB Khả Ngân.

Trước đó, Khả Ngân thường lựa chọn trang phục và góc chụp giúp che vòng hai. Ảnh: FB Khả Ngân.

Khả Ngân xuất hiện tại một sự kiện. Đây là hình ảnh được chia sẻ trước khi nữ diễn viên để lộ bụng bầu. Ảnh: FB Khả Ngân.

Trong một lần chụp ảnh trước gương, Khả Ngân tạo dáng tự nhiên, đồng thời che vòng hai. Ảnh: FB Khả Ngân.

Cách đây không lâu, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh xác nhận hẹn hò. Nữ diễn viên cảm ơn nửa kia đã đến và cùng cô xây dựng “một mái ấm nhỏ” của riêng mình. Ảnh: FB Khả Ngân.

Nhan Phúc Vinh viết ngắn gọn trên trang cá nhân, Khả Ngân đã nhận lời cầu hôn của anh. Đây là lần đầu nam diễn viên chủ động chia sẻ về chuyện tình cảm sau thời gian dài kín tiếng, xác nhận một dấu mốc mới trong mối quan hệ của cả hai. Ảnh: FB Nhan Phúc Vinh.

Nhan Phúc Vinh chiều chuộng Khả Ngân. Cách đây không lâu, Khả Ngân đăng tải video khoe chiếc túi hàng hiệu và đồ trang sức mà nửa kia dành tặng. Ảnh: FB Khả Ngân.

Xem video: Nhan Phúc Vinh chia sẻ về đam mê chạy marathon trên VTV. Nguồn Vietnamnet