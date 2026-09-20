Mở rộng thêm những cây cầu Việt - Mỹ

Trước thềm chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 81 (UNGA-81) và hoạt động song phương tại Mỹ, đông đảo sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Mỹ bày tỏ kỳ vọng chuyến công tác sẽ tiếp tục tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, thúc đẩy hợp tác thương mại, khoa học -công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, giao lưu văn hóa, an ninh-quốc phòng và giao lưu nhân dân.

Sinh viên Bùi Hà Anh trả lời phỏng vấn TTXVN tại New York. Ảnh: Lê Hoàng - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New York, nhiều sinh viên kỳ vọng chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, cởi mở, yêu chuộng hòa bình, ngày càng chủ động đóng góp cho các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Bày tỏ kỳ vọng về “những kết nối thiết thực”, sinh viên Bùi Hà Anh tại Đại học Columbia cho rằng chuyến công tác lần này có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ ở cấp độ quan hệ giữa hai quốc gia, mà sẽ tác động tới cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, nhất là thế hệ trẻ.

Theo Hà Anh, các hoạt động ngoại giao cấp cao luôn có vai trò quan trọng trong việc tạo thêm niềm tin chiến lược, mở rộng hợp tác thương mại - đầu tư và thúc đẩy những kết nối mới giữa Việt Nam và Mỹ. Hà Anh chia sẻ rất kỳ vọng chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục tạo thêm kết nối giữa Việt Nam và Mỹ. Hà Anh mong rằng không chỉ có những hợp tác ở cấp độ vĩ mô, mà từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội rất thiết thực cho cộng đồng người Việt tại Mỹ, như cơ hội học tập, nghiên cứu, công ăn việc làm, giao lưu văn hóa và kết nối giữa thế hệ trẻ hai nước.

Từ trải nghiệm cá nhân, Hà Anh cho biết việc sống và học tập tại New York giúp em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của “các cây cầu” kết nối Việt Nam và Mỹ. Đó không chỉ là các tuyến hợp tác ở tầm chính phủ, mà còn là sự kết nối giữa trường đại học với trường đại học, giữa nhà khoa học với nhà khoa học, giữa doanh nghiệp với nguồn nhân lực trẻ, giữa cộng đồng người Việt với bạn bè Mỹ và quốc tế. Kỳ vọng của Hà Anh cũng phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đối với các cơ hội hợp tác học thuật, nghiên cứu, thực tập, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và giao lưu văn hóa. Với các em, quan hệ Việt Nam - Mỹ ngày càng phát triển có thể mở ra không gian rộng lớn hơn để người trẻ tiếp cận tri thức, công nghệ, phương thức quản trị hiện đại và mạng lưới hợp tác quốc tế.

Cùng chung mong muốn về các kết nối mới, sinh viên Trần Duy Anh (Đại học Columbia) đặt nhiều kỳ vọng vào những kết quả cụ thể của chuyến công tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, thuế quan và công nghệ cao. Theo Duy Anh, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp quan trọng để tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế, thương mại quốc tế đang có nhiều biến động. Sinh viên này cho rằng môi trường thương mại quốc tế hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức, trong đó có xu hướng gia tăng các rào cản thương mại, yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng cao và những thay đổi khó lường trong chính sách kinh tế của các nước lớn. Trong bối cảnh đó, tiếp xúc cấp cao có ý nghĩa quan trọng để hai bên tăng cường hiểu biết, trao đổi thẳng thắn và thúc đẩy niềm tin chiến lược về các vấn đề cùng quan tâm, tìm kiếm các giải pháp tạo thuận lợi hơn cho quan hệ thương mại, đầu tư.

Sinh viên Trần Duy Anh trả lời phỏng vấn TTXVN tại New York. Ảnh: Lê Hoàng - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Từ góc nhìn của một người trẻ đang học tập tại Mỹ, Duy Anh đặc biệt quan tâm tới khả năng mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng của tương lai. Đó là công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo Duy Anh, các lĩnh vực này không chỉ có giá trị kinh tế, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển của Việt Nam. Trong một thế giới đang chuyển dịch nhanh chóng dưới tác động của khoa học - công nghệ, việc mở rộng hợp tác về công nghệ, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp sẽ tạo thêm điều kiện để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh những kỳ vọng về quan hệ Việt Nam - Mỹ, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 81 cũng được các sinh viên Việt Nam tại New York nhìn nhận như một dịp quan trọng để Việt Nam chia sẻ tiếng nói, quan điểm và tăng cường hình ảnh đất nước trước bạn bè quốc tế. Đối với sinh viên Hà Anh, điều có ý nghĩa lớn nhất là bạn bè quốc tế có thể hiểu rõ hơn về đất nước - con người Việt Nam hôm nay. Trong quá trình học tập tại Mỹ, Hà Anh có cơ hội gặp gỡ bạn bè đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Qua những cuộc trò chuyện, em nhận thấy hình ảnh Việt Nam trong nhận thức của một bộ phận bạn bè quốc tế đôi khi vẫn còn khá đơn giản, thường gắn với lịch sử chiến tranh hoặc những thông tin chưa đầy đủ về một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ.

Từ đó, nữ sinh viên Đại học Columbia hy vọng chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần truyền tải rõ nét hơn hình ảnh một Việt Nam thân thiện, cởi mở, chủ động hội nhập, là một thành viên trách nhiệm, tích cực và đóng góp hiệu quả, thiết thực của cộng đồng quốc tế. Đó là một Việt Nam mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi từ các quốc gia khác và cùng đóng góp vào việc giải quyết các thách thức chung.

Đối với sinh viên Duy Anh, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại LHQ là cơ hội để Việt Nam làm rõ hơn đường lối và quan điểm đối với các vấn đề quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò của một thành viên có trách nhiệm, tích cực tham gia vào những nỗ lực chung vì hòa bình, an ninh và phát triển. Theo Duy Anh, trải qua hơn nửa thế kỷ kể từ khi bước ra khỏi chiến tranh, Việt Nam hôm nay không chỉ tập trung phát triển đất nước, mà còn ngày càng tham gia sâu rộng hơn, thiết thực hơn vào các hoạt động quốc tế, trong đó có các nỗ lực cứu trợ nhân đạo và gìn giữ hòa bình. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều xung đột, bất ổn, cạnh tranh chiến lược và thách thức xuyên quốc gia, nam sinh viên đang học chuyên ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Columbia cho rằng chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ gửi đi thông điệp về một Việt Nam kiên trì ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Duy Anh cho rằng các hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời gian qua, từ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững đến đóng góp tiếng nói tại các diễn đàn đa phương, đã cho thấy nỗ lực mở rộng vai trò và trách nhiệm quốc tế. Điều này cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vị thế đất nước, đồng thời tạo thêm niềm tự hào và động lực cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Chia sẻ của hai sinh viên Hà Anh và Duy Anh cho thấy quan hệ Việt Nam - Mỹ, cùng sự hiện diện ngày càng chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương trong đó có LHQ, không phải là những khái niệm xa vời đối với thế hệ trẻ. Các hoạt động đối ngoại cấp cao có thể mở ra những cơ hội cụ thể về giáo dục, nghiên cứu, hợp tác khoa học, việc làm, giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng.

Trước thềm chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới LHQ và Mỹ, các sinh viên Hà Anh và Duy Anh cùng gửi gắm kỳ vọng rằng các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc và hợp tác trong dịp này sẽ tiếp tục tạo thêm những nhịp cầu mới. Đó là những nhịp cầu của đối thoại, tin cậy, hợp tác và hiểu biết; nhịp cầu của thương mại, công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân; cũng là những nhịp cầu để Việt Nam tiếp tục vươn ra thế giới với tâm thế tự tin, cởi mở và đầy trách nhiệm.