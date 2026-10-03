Một góc Khu kinh tế Vũng Áng. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh).

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1918 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Quy mô khu kinh tế Vũng Áng sau mở rộng có diện tích gần 73.000 ha, trong đó gần 58.000 ha đất liền và 15.000 ha mặt biển.

Phần đất liền bao gồm toàn bộ diện tích các xã,phường như: Sông Trí, Hải Ninh, Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Xuân và một phần diện tích xã Kỳ Văn.

Đây là khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn với việc xây dựng và khai thác khu bến Cảng Vũng Áng, Sơn Dương; đường sắt, đường bộ vùng, quốc gia và quốc tế.

Đồng thời, là trung tâm kinh tế, đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, cửa ngõ của vùng Trung, Thượng Lào, Đông Bắc Thái Lan vào Miền Trung và Việt Nam; là cực tăng trưởng, liên kết với sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh và vùng Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh đó, là khu kinh tế tổng hợp, có hạ tầng đồng bộ làm động lực phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ. Có liên kết hỗ trợ và chia sẻ với khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, khu kinh tế Hòn La và các vùng phụ cận, là khu vực phát triển hài hòa các mục tiêu kinh tế, văn hóa, môi trường và an ninh quốc phòng.

Mục tiêu phát triển khu kinh tế Vũng Áng thành khu vực năng động, trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ; nghiên cứu triển khai các mô hình mới như Khu thương mại tự do, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương lân cận.

Đồng thời, tăng cường liên kết với các khu kinh tế, trung tâm kinh tế và các hành lang phát triển trong vùng và trên các tuyến giao thông quốc gia, quốc tế.

Về lộ trình và kế hoạch phát triển, trong giai đoạn 2026 - 2027 là hoàn thành quy hoạch chung và một số quy hoạch phân khu 1/2.000 đối với các phân khu quan trọng.

Cùng với đó, sẽ xây dựng và khởi công xây dựng một số cơ sở hạ tầng lớn; xúc tiến mạnh việc thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Đến giai đoạn 2028 - 2030 bắt đầu vận hành các công trình, dự án đã xây dựng; hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ trên toàn khu kinh tế. Tiếp tục thu hút đầu tư các dự án vào khu kinh tế trong giai đoạn sau năm 2030; nghiên cứu triển khai một số mô hình khu công nghiệp, dự án sản xuất mới trong khu kinh tế.

Giai đoạn 2031 - 2050 sẽ hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế, xã hội của khu kinh tế. Đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, hình thành diện mạo của đô thị.