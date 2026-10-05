Ninh Bình: Quy định mức chi bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất

Cụ thể, mức chi để tổ chức họp với người có đất, chủ sở hữu tài sản trong khu vực thu hồi để phổ biến chính sách, pháp luật, tiếp nhận ý kiến, vận động thực hiện quyết định thu hồi đất là 200.000 đồng/người/ngày.

Mức chi này cũng áp dụng đối với việc phát tờ khai, hướng dẫn kê khai; đo đạc, kiểm kê tài sản; đối chiếu tờ khai, xác định thiệt hại; lập, thẩm định, phê duyệt và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Quy định mức chi cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Ninh Bình có hiệu lực từ ngày 15/10/2026.

Chi tổ chức trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hướng dẫn, giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện phương án cũng ở mức 200.000 đồng/người/ngày.

Khi thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, mức chi được tính theo mức tiền lương tối thiểu vùng tính cao nhất theo ngày do Nhà nước quy định tại thời điểm phê duyệt phương án.

Tổng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - chưa bao gồm kinh phí cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất - tối đa không quá 3% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. Với các dự án, công trình xây dựng theo tuyến như giao thông, đường dây tải điện... mức chi tối đa không quá 4%.

Đối với công tác cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, mức chi thông báo, tuyên truyền, vận động và tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế là 250.000 đồng/người/ngày.

Chi niêm phong, phá dỡ, vận chuyển tài sản, di chuyển người bị cưỡng chế và người liên quan; bảo vệ, chống tái chiếm đất sau cưỡng chế đến khi hoàn thành giải phóng mặt bằng cũng áp dụng mức 250.000 đồng/người/ngày.

Các khoản chi về trích đo địa chính, thuê địa điểm, máy móc, thiết bị, in ấn, thông tin liên lạc, phương tiện, bảo quản tài sản và các chi phí trực tiếp khác được thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, đơn giá hiện hành. Trường hợp chưa có quy định, đơn vị thực hiện lập dự toán phù hợp thực tế, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và thanh, quyết toán theo quy định.

Quyết định cũng quy định các mức chi trên được tính theo ngày làm việc; trường hợp thực hiện trong nửa ngày thì bằng 1/2 mức chi.

Đối với dự án đã được phê duyệt dự toán trước ngày quyết định có hiệu lực, tiếp tục thực hiện theo dự toán đã được phê duyệt. Các dự án đang thực hiện nhưng chưa được phê duyệt dự toán sẽ áp dụng theo Quyết định số 121/2026/QĐ-UBND.

Tiến Anh