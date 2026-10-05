Nơi lưu trú, nhà hàng, khách sạn Khu du lịch Xuân Thành xuống cấp

Đơn vị thi công kè biển bảo vệ các căn villa phía trong tại Khu du lịch Xuân Thành.

Ghi nhận tại Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) cho thấy nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở đây trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Nhiều tòa nhà cao 2 đến 3 tầng xuống cấp, hư hỏng, khuôn viên cỏ dại mọc um tùm, cơ sở hạ tầng xuống cấp. Bộ mặt của điểm du lịch lý tưởng nhếch nhác, hoang tàn.

Nhà nghỉ của một ngân hàng thương mại nằm trên trục đường chính mặt tiền rất lý tưởng được đầu tư quy mô 3 tầng với 24 phòng vào năm 2003, nhưng dự án này gần như không hoạt động nên hạ tầng đã xuống cấp theo thời gian.

Cách đó không xa, một dự án nhà nghỉ có quy mô 3 tầng cũng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tường gạch bị bong tróc, tường ẩm mốc, các cánh cửa bị hư hỏng, mái nhà bị tốc mái.

Dạo quanh trung tâm Khu du lịch Xuân Thành, rất dễ nhận thấy các dự án nhà nghỉ, khách sạn, khu lưu trú bị bỏ hoang, mái nhà bị tốc do mưa bão, khuôn viên mọc đầy cỏ dại, làm mất mỹ quan, lãng phí quỹ "đất vàng" ven biển.

Phía ngoài bãi biển - địa điểm lý tưởng để phục vụ khách, các container thiết kế để lưu trú và hạ tầng cây xanh trơ trọi, tan hoang do các cơn bão năm ngoái tàn phá đến nay vẫn chưa khắc phục xong.

Khu du lịch Xuân Thành sở hữu bãi biển dài, kết nối với các di tích lịch sử - văn hóa quốc gia được nhắc đến là bờ biển đẹp, hoang sơ. Tuy nhiên, trái với tiềm năng vốn có, cảnh quan nơi đây tồn tại những dãy nhà nghỉ, khách sạn hoang phế, xuống cấp trầm trọng.

Theo thống kê có 73 dự án và cơ sở sử dụng đất kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ tại Khu du lịch Xuân Thành đang trong tình trạng chậm tiến độ, hoạt động kém hiệu quả hoặc bị bỏ hoang.

Trong số này, nhiều cơ sở nhà, đất như nhà điều dưỡng của Nhà máy đóng tàu Bến Thủy và nhà nghỉ của Ngân hàng Vietcombank và cơ sở kinh doanh tư nhân, hộ gia đình được giao đất, thuê đất nhưng không đầu tư hoàn chỉnh, để công trình hư hỏng trầm trọng.

Hiện tại tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị liên quan việc xử lý dứt điểm các vấn đề nảy sinh các dự án do cơ sở pháp lý chưa chặt chẽ, hoặc nhà đầu tư quản lý tài sản chưa như kỳ vọng. Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Tiên Điền rà soát toàn diện, tham mưu phương án xử lý tổng thể.

Bên cạnh đó là quy hoạch lại không gian hạ tầng du lịch theo hướng đa chức năng, hiện đại, sớm gỡ bỏ các vướng mắc tại Khu du lịch Xuân Thành không chỉ dừng lại ở bài toán xử lý vi phạm đất đai, mà còn là cam kết của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kiến tạo không gian phát triển mới.