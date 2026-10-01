Mở không gian phát triển mới cho xã đảo Sơn Hải

Toàn cảnh xã đảo Sơn Hải.

Chiều 1/10, UBND xã Sơn Hải tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chung xã Sơn Hải đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000.

Phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Sơn Hải, với diện tích khoảng 405,49ha. Dân số hiện khoảng 2.812 người, dự kiến tăng lên khoảng 5.000 người vào năm 2035 và 7.000 người vào năm 2050.

Quy hoạch dự kiến khoảng 140,7ha khu vực lấn biển tại Hòn Heo, Hòn Ngang, Hòn Thơm - Hòn Khô - Hòn Ba Vồ và Hòn Lò, tạo thêm không gian cho các chức năng đô thị, dân cư, dịch vụ và hạ tầng trong điều kiện quỹ đất tự nhiên của xã đảo hạn chế.

Trong đó, khu lấn biển Hòn Heo rộng khoảng 60ha được định hướng trở thành hạt nhân phát triển mới của Sơn Hải. Tại đây dự kiến hình thành trung tâm hành chính - thương mại - dịch vụ, gồm trụ sở chính quyền, trung tâm phục vụ hành chính công, trường học, khu dân cư thương mại - dịch vụ, trung tâm văn hóa, công viên, quảng trường và các công trình hạ tầng thiết yếu.

Các khu vực nuôi trồng thủy sản được tổ chức lại, trong đó có mô hình nuôi cá, nhuyễn thể kết hợp du lịch. Các khu du lịch tại Ba Hòn Đầm, Hòn Đước, Hòn Bờ Đập, Hòn Đá Bạc và các cụm Hòn Nhum, với tổng thể các khu chức năng du lịch được bố trí trên nhiều đảo, hòn.

Quy hoạch định hướng xây dựng cầu vượt biển từ Quốc lộ 80 ra Hòn Heo dài khoảng 9,5km; cảng biển tại phía Đông Nam Hòn Heo; bến thủy phi cơ tại khu vực lấn biển trung tâm xã. Các tuyến giao thông, cầu kết nối Hòn Heo - Hòn Dê - Hòn Ngang - Hòn Đước và Hòn Ngang - Hòn Khô - Hòn Thơm cũng được định hướng xây dựng.

Những định hướng theo quy hoạch tạo thêm không gian phát triển dân cư, dịch vụ, du lịch và hạ tầng cho Sơn Hải, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa xã đảo với đất liền và các đảo lân cận. Song song đó, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải và các công trình thiết yếu được đầu tư đồng bộ để đáp ứng quy mô dân số dự kiến đến năm 2050.