Yêu cầu hoàn tất rà soát đất nông, lâm trường trong tháng 10/2026

Sông Hồng đang được đặt vào vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển mới của Hà Nội, với khoảng 40km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở được nghiên cứu tổ chức lại không gian. Nhưng để dòng sông thực sự trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô, quy hoạch phải giải đồng thời ba bài toán: phát triển đô thị, an toàn dòng chảy và gìn giữ những giá trị văn hóa, sinh kế đã hình thành bên sông.