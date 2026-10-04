Yêu cầu hoàn tất rà soát đất nông, lâm trường trong tháng 10/2026
Theo thống kê, Hà Nội hiện có 29 xã, phường có đất nguồn gốc nông, lâm trường với 16 nông, lâm trường quốc doanh được thành lập, giao đất từ trước những năm 1980. Để bảo đảm quyền lợi của người dân, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc kéo dài, thành phố yêu cầu trong tháng 10 này phải hoàn tất rà soát toàn bộ diện tích đất có nguồn gốc nông, lâm trường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/yeu-cau-hoan-tat-ra-soat-dat-nong-lam-truong-trong-thang-102026-420751.htm