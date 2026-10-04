Phú Thọ: Gỡ điểm nghẽn mặt bằng, đẩy nhanh các dự án đê kè khu vực Hòa Bình

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ), hiện đơn vị đang phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công hai dự án thủy lợi cấp bách, gồm: Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà và dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15 phường Đồng Tiến, tổ dân phố Ngọc 2 phường Trung Minh và đoạn cầu Hòa Bình 3, TP Hòa Bình (nay thuộc phường Hòa Bình).

Tại dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà, hiện nhà thầu đang triển khai thi công tuyến đê từ Km0 - Km 6+200 dài khoảng 6,2km.

Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà được UBND tỉnh Hoà Bình cũ phê duyệt từ năm 2019, với tổng mức đầu tư 597,413 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Công trình có chiều dài gần 16km, kết hợp đê ngăn lũ với giao thông, chạy dọc bờ phải sông Đà từ khu vực Pheo (phường Kỳ Sơn) đến khu Chẹ (xã Thịnh Minh), góp phần bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và hạ tầng phía hạ du.

Hiện, dự án đang triển khai thi công tuyến đê từ Km0 - Km 6+200 dài khoảng 6,2km; còn 9km còn lại chưa có vốn để triển khai thi công.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đoạn từ Km0 - Km 6+200, hiện đã ban hành thông báo thu hồi khoảng 17,59ha đất của 344 hộ gia đình và 3 tổ chức trên địa bàn phường Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh.

Đến nay, 25 đợt phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt với tổng kinh phí 70,411 tỷ đồng, tương ứng diện tích thu hồi 16,19ha của 307 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, đã chi trả 54,093 tỷ đồng cho 262/307 hộ, tương ứng diện tích 14,53ha.

Phạm vi đã bàn giao mặt bằng đạt khoảng 5,1/6,2km. Tuy nhiên, 1,1km vẫn chưa có mặt bằng để thi công, gồm 0,7km trên địa bàn phường Kỳ Sơn và 0,4km tại xã Thịnh Minh, thuộc phạm vi đang thực hiện chỉnh tuyến.

Trong quá trình thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án khu vực Hoà Bình đã phối hợp với UBND phường Kỳ Sơn, xã Thịnh Minh và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, từng bước tạo mặt bằng liền mạch phục vụ thi công.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12/8/2026, kế hoạch vốn giai đoạn 2026 - 2030 dành cho dự án là 421,505 tỷ đồng; riêng năm 2026 được bố trí 84,539 tỷ đồng và đến nay đã giải ngân 100%.

Đáng chú ý, giá trị khối lượng thực hiện lũy kế đạt 134,306 tỷ đồng, cao hơn 49,767 tỷ đồng so với số vốn được bố trí trong năm 2026. Phần khối lượng vượt kế hoạch hiện đang chờ được bổ sung vốn để thanh toán.

Nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân lực tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công những đoạn đã có mặt bằng sạch trên tuyến đê đoạn từ Km0 - Km 6+200.

Ghi nhận thực tế của phóng viên ngày 30/9, trên công trường thi công đoạn từ Km0 - Km 6+200 của dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà, nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân lực tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công những đoạn đã có mặt bằng sạch.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, anh Nguyễn Ngọc Tĩnh, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, ngay sau khi dự án được khởi công, đơn vị đã tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực máy móc để thi công dự án.

Đến nay, một số hạng mục đã cơ bản hoàn thành như cầu Ngòi Móng, các cống tiêu số 1, 2, 3, 4, 7, 15, 16, hệ thống tường chắn mái ta luy và tuyến đường hoàn trả qua xã Thịnh Minh; khoảng 1,6km mặt đường bê tông đã được thi công.

Hiện, đơn vị đang tập trung thi công cống số 13 được 03/05 đơn nguyên cống; đắp đất K95 xong phạm vi từ Km 4+300 - Km 5+300 còn lại lớp K98 chuẩn bị thi công; đắp đất đoạn từ Km 1+200 - Km 1+750, Km 3+700 - Km 3+760. Tuy nhiên, do mặt bằng xôi đỗ, đứt đoạn cùng thời tiết thất thường đang ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Tại dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15 phường Đồng Tiến, tổ dân phố Ngọc 2 phường Trung Minh và đoạn cầu Hòa Bình 3, nay thuộc phường Hòa Bình, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hoà Bình, dự án có tổng mức đầu tư 499,817 tỷ đồng, xây dựng tuyến kè dài 2.013m. Dự án dự kiến thu hồi 18,84ha, ảnh hưởng 127 hộ dân và 3 tổ chức, trong đó 80 hộ thuộc diện tái định cư. Đến nay mới bố trí tái định cư cho 32 hộ, còn 48 hộ chưa có đất tái định cư.

Công tác chi trả bồi thường cũng phát sinh nhiều vướng mắc. Trong 6 đợt còn 8 hộ chưa nhận tiền, với số tiền 6,207 tỷ đồng do chưa đồng thuận về đơn giá bồi thường. Đợt 7 mới chi trả 12/49 hộ, với 7,74 tỷ đồng. Còn 4 hộ dân và một tổ chức chưa thể lập phương án bồi thường do còn vướng xác định loại đất, nghĩa vụ tài chính và thời điểm hình thành tài sản.

Một điểm nghẽn khác của dự án là bãi tập kết cát sỏi của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Toàn Cầu tại khu vực cọc C28-C29 được xác định sử dụng đất sai mục đích, không phù hợp quy hoạch. UBND phường Hòa Bình đã yêu cầu di dời nhưng doanh nghiệp chưa chấp hành.

Về tiến độ thi công dự án, hiện nhà thầu đang thi công cọc khoan nhồi, tường kè, thảm đá, rọ đá và mái kè. Đã thực hiện 1.030/1.194 cọc khoan nhồi; 492/1.149m tường kè; 1.100/2.013m mái kè; 3.443/5.362 thảm đá và 400/942 rọ đá.

Lũy kế vốn bố trí đạt 388,644 tỷ đồng, tương đương 78% tổng mức đầu tư; giải ngân 347,536 tỷ đồng. Năm 2026, dự án được bố trí 111,169 tỷ đồng; đến nay giải ngân 68,399 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch.

Các dự án đê, kè hạ du sông Đà do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư có vai trò quan trọng trong phòng, chống thiên tai, bảo vệ dân cư, đất sản xuất và hạ tầng trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Tuy nhiên, hiện nay những khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng và tái định cư đang tác động trực tiếp đến tiến độ các dự án. Theo Ban quản lý dự án khu vực Hoà Bình, việc bổ sung vốn cho khối lượng đã thực hiện, bố trí nguồn lực triển khai các đoạn tuyến còn lại cần được thực hiện đồng bộ với tháo gỡ mặt bằng.

Đối với dự án kè phường Hòa Bình, việc hoàn thiện khu tái định cư, xử lý các trường hợp còn vướng về đất đai, tài sản trên đất và di dời các điểm sử dụng đất chưa phù hợp là yêu cầu cấp thiết.

Khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, nhà thầu sẽ có điều kiện tổ chức thi công liên tục, nâng cao hiệu quả đầu tư và sớm phát huy năng lực phòng, chống thiên tai, bảo vệ an toàn cho người dân vùng hạ du sông Đà.