Lâm Đồng siết tiến độ giải phóng mặt bằng

Còn hơn 10.493 tỷ đồng phải giải ngân trong quý IV

Sau 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh Lâm Đồng đã giải ngân hơn 10.792 tỷ đồng, đạt gần 55% kế hoạch vốn.

Trong đó, tỷ lệ giải ngân khối Ban Quản lý dự án đạt hơn 47%, khối sở, ban, ngành gần 57%; khối xã, phường, đặc khu đạt 64%.

Lâm Đồng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trong những tháng cuối năm 2026.

Tốc độ giải ngân tăng dần qua từng tháng, từ 4% trong quý I lên gần 55% trong quý III. Riêng quý III, toàn tỉnh giải ngân hơn 4.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Trong quý IV, tỉnh còn phải giải ngân khoảng hơn 10.493 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện còn 58 chủ đầu tư chưa đạt yêu cầu, tập trung chủ yếu ở khối Ban Quản lý dự án. Có 9 chủ đầu tư giải ngân thấp so với KPI, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Trong khi đó, khối xã, phường, đặc khu và các Trung tâm Phát triển quỹ đất đang vượt mức cam kết.

Tại Hội nghị giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, nhiều chủ đầu tư, nhà thầu đã báo cáo những dự án còn chậm tiến độ cùng các vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trong đó, giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều dự án chưa thể đẩy nhanh thi công và giải ngân.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, đơn vị được bố trí hơn 738 tỷ đồng trong năm 2026. Hiện có 5 dự án chậm tiến độ, với tổng vốn khoảng 166 tỷ đồng, hầu hết do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn chậm.

Quý IV/2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, tiến độ giải ngân chậm 18% so với cam kết, nguyên nhân phần lớn các dự án còn vướng mặt bằng. Riêng dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2), tuyến chính hiện còn vướng 31 hộ dân.

Trong khi đó, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đạ Huoai, các dự án cơ bản không còn vướng mặt bằng nhưng tiến độ vẫn chậm do năng lực của một số nhà thầu. Đơn vị này đang đề xuất thay thế nhà thầu nếu tình trạng không được khắc phục trong tháng 10.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk R’lấp, năm 2026 đơn vị được giao thực hiện 10 dự án với tổng vốn hơn 184 tỷ đồng nhưng đến nay mới giải ngân hơn 18 tỷ đồng, đạt 10,2%.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk R’lấp Nguyễn Vĩnh Bình nhận trách nhiệm về sự chậm trễ, cho biết nguyên nhân do phối hợp giữa chủ đầu tư và nhà thầu chưa tốt, một số đơn vị thi công còn hạn chế về năng lực.

“Chốt” hạn 30/10 hoàn thành giải phóng mặt bằng

Trước khối lượng công việc còn rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung cao độ, xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng số một trong 3 tháng cuối năm.

Các dự án đầu tư công được yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công và giải ngân trong những tháng cuối năm.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% trong năm 2026, quý IV Lâm Đồng phải đạt mức tăng trưởng trên 12%. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu này.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu phải báo cáo cụ thể từng dự án, làm rõ vướng mắc ở đâu, trách nhiệm thuộc về đơn vị nào và phương án xử lý cụ thể.

Từng đơn vị phải xác định rõ khả năng hoàn thành, thời hạn thực hiện và cam kết trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh. Trường hợp dự án không hoàn thành do nguyên nhân chủ quan, tỉnh sẽ xem xét xử lý, thay thế và tính toán trách nhiệm đối với chủ đầu tư, nhà thầu.

Đặc biệt, đối với công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/10/2026, tất cả các dự án đầu tư công phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là “mệnh lệnh từ trái tim, từ tinh thần trách nhiệm”; nếu không hoàn thành, trách nhiệm trước hết thuộc về các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu tại Hội nghị giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Đối với các nhà thầu đã được tạo điều kiện nhưng vẫn chậm tiến độ, tỉnh sẽ xem xét hướng xử lý, không để nhà thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương bàn giao mặt bằng; nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, thi công đến đâu phối hợp với địa phương vận động bàn giao mặt bằng đến đó. Chủ đầu tư phải lập biên bản bàn giao mặt bằng cụ thể cho nhà thầu.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng sơ đồ Gantt, xác định rõ từng mốc thời gian hoàn thành để làm cơ sở đánh giá kết quả và trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “Trách nhiệm - Hành động - Kết quả - Xử lý”, không còn thời gian để đùn đẩy trách nhiệm.

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phải được báo cáo ngay để kịp thời tháo gỡ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến giải phóng mặt bằng phải chủ động xử lý công việc trong phạm vi thẩm quyền, không trông chờ, không đùn đẩy, không để những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình ảnh hưởng đến tiến độ chung.