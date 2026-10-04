[Video] Để nghị quyết 'chạm' tới từng thửa đất (Kỳ cuối)

>>> [Video] Để nghị quyết ‘chạm’ tới từng thửa đất (Kỳ 2)

Đằng sau mỗi thửa đất là một gia đình, một câu chuyện về nguồn gốc, ranh giới, quyền lợi và những vướng mắc pháp lý kéo dài. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp sử dụng đất ổn định nhưng chưa hoàn tất thủ tục, hồ sơ tồn đọng qua nhiều năm cần được xác minh, xử lý.

Ngay sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan được ban hành, thành phố Đồng Nai đã “bắt tay” làm ngay và có nhiều phương thức đổi mới trong cách quản lý theo hướng chủ động, minh bạch và hiệu quả hơn. Từ việc cán bộ xuống cơ sở, tháo gỡ từng hồ sơ khó đến số hóa, chuẩn hóa dữ liệu, mục tiêu là xây dựng hệ thống quản trị đất đai hiện đại, đồng bộ.

Kết thúc loạt phóng sự, Kỳ cuối: “Khi mỗi thửa đất có “hồ sơ sống” bằng dữ liệu số”, cấp giấy chứng nhận không phải là điểm kết thúc của một hồ sơ. Bởi nếu thông tin về thửa đất chỉ nằm trong những tập hồ sơ giấy, phân tán ở nhiều cơ quan hoặc không được cập nhật sau mỗi biến động, thì mỗi lần người dân thực hiện thủ tục, quá trình xác minh có thể lại phải bắt đầu từ đầu.Vì thế, số hóa đất đai không đơn thuần là đưa giấy tờ lên máy tính. Dữ liệu phải được đối chiếu, chuẩn hóa, bổ sung những thông tin còn thiếu và cập nhật thường xuyên. Để mỗi thửa đất không chỉ có một bộ hồ sơ, mà có một “hồ sơ sống” bằng dữ liệu số.

Thực hiện: Bích Nhàn - Văn Chính - Xuân Lượng