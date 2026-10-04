Tăng tốc giải ngân và khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Ảnh: THANH TÂM

Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết: 9 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn gắn liền với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tình hình kinh tế-xã hội của thành phố đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu, thương mại, du lịch cũng như thu hút đầu tư doanh nghiệp tiếp tục đà hồi phục. Đặc biệt, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Quý III đã có sự cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể 9 tháng, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố mới đạt 7,89%, xếp thứ 29 trên cả nước. Con số này vẫn còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu tăng trưởng cả năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra là từ 10% đến 10,5%. Sự chênh lệch này đặt ra áp lực hành động rất lớn cho toàn bộ hệ thống chính trị và khối kinh tế trong 3 tháng còn lại của năm.

Bên cạnh đó, việc huy động vốn đầu tư cho phát triển vẫn gặp khó khăn khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội mới đạt 52,59% kế hoạch năm. Các nhiệm vụ như hoàn thiện quy hoạch, khai thác nguồn lực đất đai, xử lý tài sản công và đưa các dự án đầu tư ngoài ngân sách vào triển khai thực tế vẫn còn vướng mắc, chưa đạt tiến độ mong muốn.

Một trong những điểm sáng trong những tháng gần đây là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt được kết quả rõ nét, với số tiền 8.757 tỷ đồng chỉ trong 90 ngày, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của thành phố.

Nhà thầu tập trung thi công cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng. (Ảnh: THANH TÂM)

Tính đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt 11.062 tỷ đồng, tương ứng 58,67% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao (18.854 tỷ đồng). Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công cả năm, thành phố bắt buộc phải giải ngân thêm 8.757 tỷ đồng (chiếm 41,33% tổng kế hoạch) chỉ trong Quý IV.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết: Để vượt qua thử thách này, thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành vào hai nhóm dự án trọng điểm.

Nhóm dự án hạ tầng lớn và liên vùng: Tập trung cho 69 dự án trọng điểm quốc gia và liên vùng có quy mô vốn từ 100 tỷ đồng trở lên, với tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 12.365 tỷ đồng (chiếm 64,99% tổng vốn). Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thuộc về các công trình hạ tầng then chốt: Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, và Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7). Thành phố cũng đang tích cực làm việc với tỉnh An Giang để giải quyết nguồn vật liệu đá phục vụ thi công cao tốc.

Nhóm dự án cấp xã, phường: Nhóm này có tổng vốn 5.175 tỷ đồng. Thực tế giải ngân ghi nhận sự phân hóa rõ rệt: 10 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao (như phường Ngã Bảy, xã Vĩnh Thuận Đông, phường Ngã Năm,...) nhờ chủ động xử lý hồ sơ thanh toán. Ngược lại, 10 đơn vị có tỷ lệ giải ngân chậm (như phường Tân Lộc, xã Trường Xuân, phường Cái Khế,...) thành phố yêu cầu người đứng đầu phải làm rõ nguyên nhân, cam kết thời hạn khắc phục.

Nhiều sản phẩm OCOP Cần Thơ có thương hiệu trên thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: THANH TÂM)

Đối với khu vực đầu tư ngoài ngân sách, thành phố đang tiến hành rà soát 120 dự án. Các cơ quan chuyên môn tập trung phân loại dự án có thể triển khai ngay để tháo gỡ thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu nối hạ tầng cho các ngành công nghiệp, năng lượng, logistics, thương mại và du lịch; đồng thời kiên quyết xử lý các dự án chậm kéo dài, không còn khả năng thực hiện.

Mặc dù chịu áp lực từ tăng trưởng, công tác thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm lại đạt những kết quả khả quan. Với tổng dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân thành phố giao là 26.878 tỷ đồng, tính đến 30/9/2026, thành phố đã thu đạt 21.681 tỷ đồng (đạt hơn 80,4% dự toán).

Để bảo đảm thu ngân sách, đồng thời tạo nguồn lực cho chi đầu tư và phát triển, thành phố đẩy nhanh đấu giá 23 khu đất theo Quyết định 1913/QĐ-UBND (đã phê duyệt phương án 17 khu); đấu giá khu đất thu hồi của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sóc Trăng cũ (dự kiến thu 200 tỷ đồng); khai thác, giao đất, cho thuê đất đối với 231 cơ sở nhà, đất dôi dư theo Luật Đất đai và 150 cơ sở theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh: Nhằm bảo đảm các con số kinh tế, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chuyển thành kết quả thực tế, Thành ủy Cần Thơ thống nhất phương châm chỉ đạo xuyên suốt trong những tháng cuối năm 2026 bằng nguyên tắc "6 rõ": Rõ người chủ trì-Rõ việc phải làm-Rõ thời hạn-Rõ trách nhiệm-Rõ sản phẩm-Rõ thẩm quyền. Đồng thời, chính quyền thành phố sẽ không điều hành theo "bình quân chung" mà rà soát chính xác mức độ hoàn thành của từng chỉ tiêu kinh tế, kiên quyết xử lý tình trạng đùn đẩy hồ sơ hay chậm trễ trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ mà không có lý do chính đáng, quyết tâm biến hành động những tháng cuối năm thành kết quả kiểm chứng cụ thể vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp.