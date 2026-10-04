Diện mạo mới của dải lan can bờ biển đường Phạm Văn Đồng

Sau thời gian khẩn trương thi công nâng cấp, hệ thống lan can dọc bờ biển đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang) đang dần hoàn thiện, góp phần tạo diện mạo mới khang trang, an toàn hơn phục vụ người dân và du khách.

Lan can dọc bờ biển đường Phạm Văn Đồng được đầu tư, nâng cấp.

Công nhân đang dần hoàn thiện lan can bờ biển.

Một đoạn lan can được thay mới ở bờ biển Phạm Văn Đồng.

Lan can được thay mới ở bờ biển Phạm Văn Đồng.

Một đoạn lan can đang thi công phần móng bờ biển Phạm Văn Đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên chiều 3-10, dọc bờ biển đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ khu vực đối diện đường Đoàn Trần Nghiệp đến đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh), hệ thống lan can đang được tích cực thi công. Nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thiện, tạo diện mạo mới cho khu vực ven biển.

Hệ thống lan can cũ được tháo dỡ để xây dựng mới; đồng thời, các vị trí đà kiềng, tường chắn, bậc cấp bị hư hỏng cũng được sửa chữa. Lan can mới sử dụng kết cấu bê tông cốt thép phù hợp với môi trường biển, kết hợp đá granite, đá mài và các chi tiết inox.

Nhìn dãy lan can mới đang dần hoàn thiện, ông Đặng Bá Phú (người dân phường Bắc Nha Trang) cho biết, ông sinh sống ở Nha Trang hơn 40 năm và thường xuyên tập thể dục, tắm biển tại khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất. “Trước đây, do nhiều năm chịu tác động của thiên nhiên và con người, hệ thống lan can dọc bờ biển Phạm Văn Đồng bị xuống cấp, nhiều đoạn gãy, đổ, lộ cốt thép bên trong, gây nguy hiểm cho người dân và du khách. Hiện nay, tôi thấy lan can mới được nâng cấp rất chắc chắn, thiết kế đẹp mắt. Tôi cũng như nhiều người dân địa phương rất ủng hộ việc nâng cấp các hạng mục dọc bờ biển Nha Trang, góp phần tạo cảnh quan đô thị ngày càng đẹp hơn”, ông Phú nói.

Dải lan can mới đang dần hoàn thiện dọc biển đường Phạm Văn Đồng.

Lan can mới được nâng cấp ở dọc bờ biển Phạm Văn Đồng.

Bà Nguyễn Thị Lam (du khách đến từ TP. Hà Nội) chia sẻ, hằng năm, gia đình bà đến Nha Trang du lịch và nhận thấy diện mạo biển nơi đây ngày càng được quan tâm đầu tư, nâng cấp, từ đá lát vỉa hè, ghế đá, lan can đến các tiểu cảnh. Vào các dịp lễ hội, cảnh quan được trang trí, tạo sự đổi mới.

Bà Lam mong muốn, dọc bờ biển Nha Trang ngoài các hoạt động tắm biển, nghỉ dưỡng sẽ có thêm nhiều khu vui chơi, giải trí để phục vụ người dân và du khách.

Được biết, công trình nâng cấp lan can bờ biển Nha Trang trước đây do UBND TP. Nha Trang (cũ) triển khai. Sau sáp nhập, công trình do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư và triển khai các phần việc còn lại. Đối với khu vực đường Phạm Văn Đồng, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện nâng cấp hệ thống lan can bờ biển với chiều dài khoảng 2km, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2026.