Phường Vĩnh Hưng tiên phong xây dựng mô hình đô thị 15 phút
Hạ tầng giao thông, thoát nước chưa đồng bộ đang tạo áp lực lớn lên đời sống người dân phường Vĩnh Hưng, trong bối cảnh đô thị hóa và dân số tăng nhanh. Địa phương đang tập trung hoàn thiện hạ tầng khung, xử lý các điểm nghẽn giao thông, ngập úng, hướng tới mô hình đô thị với các dịch vụ thiết yếu có thể tiếp cận trong khoảng 15 phút đi bộ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-vinh-hung-tien-phong-xay-dung-mo-hinh-do-thi-15-phut-420732.htm