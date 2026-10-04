Phường Vĩnh Hưng tiên phong xây dựng mô hình đô thị 15 phút

Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.