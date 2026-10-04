Hiện trạng đáng lo của tường thành hơn 200 tuổi ở Huế

Những ngày này, khi tham quan khu vực Hoàng thành (Kinh thành Huế), không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều vị trí tường thành được chống đỡ bằng hệ thống khung sắt. Những thanh sắt được dựng áp sát thân tường, tạo thành hệ thống gia cố tạm thời cho công trình di tích đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

Hoàng Thành hiện có 12 vị trí phải gia cố khung sắt chống đỡ.

Ghi nhận vào sáng 4/10, tại một số vị trí, phần gạch vồ xây dựng tường thành đã xuất hiện các vết nứt, hư hại. Một số khu vực được chống đỡ bằng khung sắt, đồng thời đơn vị quản lý dựng biển cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu người dân và du khách không đến gần nhằm bảo đảm an toàn.

Trước đó, như Người Đưa Tin đã phản ánh, trận lũ tháng 11/2025 khiến khoảng 15m tường Hoàng thành Huế ở phía Bắc, cách cổng Hòa Bình khoảng 50m, bị đổ sập. Qua đánh giá của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Sở Xây dựng, đoạn tường bị sập gồm nhiều viên gạch vồ đã tách rời, liên kết yếu.

Sau sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiến hành trùng tu, phục hồi đoạn thành bị sập, đồng thời tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng toàn bộ hệ thống tường Hoàng thành để có phương án xử lý phù hợp.

Liên quan đến tình trạng nhiều vị trí tường thành phải gia cố bằng khung sắt, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin, hiện có 12 vị trí được chống đỡ. Trong đó, mặt Tây có 5 vị trí, mặt Đông 4 vị trí, mặt Bắc 2 vị trí và mặt Nam 1 vị trí.

Các hệ thống khung sắt được dựng áp sát thân tường nhằm hạn chế tác động lên những khu vực đang có dấu hiệu mất ổn định, góp phần bảo đảm an toàn trong thời gian chờ triển khai phương án tu bổ lâu dài.

Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đã rà soát, thống kê các vị trí tường thành xuống cấp nghiêm trọng để triển khai thi công hệ thống khung sắt chống đỡ, gia cường.

“Trong thời gian qua, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng. Nếu phát hiện thêm những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp gia cố, gia cường”, ông Hoàng thông tin.

Đáng chú ý, nhằm giải quyết căn cơ tình trạng xuống cấp của công trình, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát và lập dự án tu bổ tổng thể hệ thống tường Hoàng thành cùng hệ thống kè đá hồ Ngoại Kim Thủy.

Theo ông Hoàng, dự án đã được báo cáo Hội đồng Khoa học và hiện đang trong giai đoạn trình xin ý kiến chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dự kiến đến đầu năm 2027, dự án sẽ đủ điều kiện để tiến hành khởi công, triển khai thi công theo đúng quy định.

Theo tư liệu từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Hoàng thành là vòng thành thứ hai nằm bên trong Kinh thành Huế, được xây dựng từ năm 1804 dưới thời vua Gia Long và cơ bản hoàn chỉnh vào năm 1833 dưới triều vua Minh Mạng. Công trình có chức năng bao bọc, bảo vệ các cung điện, miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn, đồng thời là nơi sinh hoạt của nhà vua và hoàng gia. Hoàng thành có mặt bằng gần vuông, mỗi cạnh khoảng 600m, tường thành cao khoảng 4m, được xây bằng gạch, phía ngoài có hào bảo vệ. Công trình có 4 cửa chính gồm Ngọ Môn ở phía Nam, Hiển Nhơn ở phía Đông, Chương Đức ở phía Tây và Hòa Bình ở phía Bắc.