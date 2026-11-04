Mở hướng lập nghiệp

Từng có nhiều năm gắn bó với nghề lái xe đường dài, nhưng công việc của Trương Văn Hạnh (thôn Võ Ninh, xã Quảng Ninh) không còn ổn định như trước. Sau những tháng ngày rong ruổi trên các cung đường, anh muốn về quê ổn định cuộc sống và lập nghiệp ngay trên chính quê hương.

Anh Hạnh chia sẻ: Trong quá trình tìm hiểu, tôi biết đến mô hình nuôi chồn hương thương phẩm. Đây là mô hình còn khá mới ở địa phương nhưng có nhiều triển vọng. Ban đầu, tôi cũng lo lắng vì chưa có kinh nghiệm chăn nuôi. Để có thêm kiến thức và sự tự tin, tôi đã trực tiếp đến một số mô hình ở các tỉnh phía Nam tham quan, học hỏi cách chăm sóc, phòng bệnh, xây dựng chuồng trại và quyết định đầu tư con giống, từng bước hiện thực hóa dự định khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương.

Khởi đầu với số vốn và kinh nghiệm còn hạn chế, anh Hạnh quyết định đầu tư 7 cá thể chồn hương để nuôi thử nghiệm. Tận dụng mảnh đất vườn trống, anh đầu tư làm chuồng trại cho chồn. Tuy nhiên, do mô hình chăn nuôi còn khá mới mẻ, anh phải đối mặt với không ít khó khăn, từ kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh đến các quy định liên quan đến quản lý, gây nuôi động vật hoang dã. Đặc biệt, chồn hương thuộc nhóm động vật rừng được quản lý theo quy định của pháp luật nên việc gây nuôi đòi hỏi phải tuân thủ chặt chẽ các thủ tục về nguồn gốc con giống và điều kiện cơ sở nuôi.

Mô hình nuôi chồn hương mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho anh Trương Văn Hạnh - Ảnh: N.V

Không vì những trở ngại ban đầu mà chùn bước, anh Hạnh chủ động tìm hiểu các quy định, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đăng ký và được cấp mã số cơ sở nuôi theo quy định. Đây không chỉ là điều kiện cần để mô hình đi vào hoạt động bài bản mà còn giúp anh yên tâm đầu tư, từng bước định hình hướng phát triển lâu dài. Với Hạnh, khởi nghiệp không chỉ là mạnh dạn bỏ vốn đầu tư mà còn là quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và kiên trì vượt qua những khó khăn trên hành trình tìm hướng đi mới.

Trong quá trình nuôi, anh vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, chủ động tìm hiểu đặc tính sinh trưởng và tập tính của chồn hương để áp dụng cách chăm sóc phù hợp. Theo anh, đây là loài vật nuôi khá nhạy cảm với môi trường sống, vì vậy chuồng trại phải luôn sạch sẽ, yên tĩnh và bảo đảm vệ sinh. Bên cạnh đó, anh chú trọng lựa chọn nguồn thức ăn phù hợp, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của đàn vật nuôi. Nhờ kiên trì học hỏi và chăm sóc đúng cách, đàn chồn dần sinh trưởng ổn định.

“Ngoài chuối là nguồn thức ăn được sử dụng thường xuyên, chồn rất thích ăn cháo cá, tôi đã chủ động đặt mua cá rô phi với số lượng lớn để bổ sung vào khẩu phần ăn của đàn chồn, bảo đảm nguồn thức ăn đa dạng và phù hợp với nhu cầu sinh trưởng của chồn”, anh Hạnh cho biết.

Anh Lê Khánh Bảo, Bí thư Đoàn xã Quảng Ninh cho biết: Mô hình nuôi chồn hương của anh Trương Văn Hạnh là hướng phát triển kinh tế mới, có triển vọng tại địa phương. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế bước đầu cho gia đình, mô hình còn góp phần gợi mở hướng đi mới trong lập nghiệp, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên tích cực tìm tòi, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Nhờ tích lũy kinh nghiệm qua hơn 5 năm nuôi, từ việc tận dụng mảnh vườn nhỏ nuôi 7 con chồn hương ban đầu, anh đã nhân giống và xây dựng một trang trại riêng với quy mô lên đến hàng trăm con. Hiện trang trại của anh Hạnh có hơn 200 con chồn hương, trong đó có chồn giống và chồn thương phẩm. Chồn hương mang lại giá trị kinh tế khá cao, trung bình mỗi con chồn thương phẩm bán ra thị trường có giá khoảng 1,7 triệu đồng/kg; chồn giống có giá cao khoảng 7 triệu đồng/cặp.

Từ một người chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi, bằng sự kiên trì, chịu khó tìm tòi và mạnh dạn đầu tư, anh Hạnh đã từng bước xây dựng mô hình nuôi chồn hương mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Không chỉ tạo hướng phát triển kinh tế cho gia đình, mô hình còn mở ra một hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi tại địa phương.

Thời gian tới, anh Hạnh dự định tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô đàn, chú trọng nâng cao chất lượng con giống và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định. Với anh, thành quả bước đầu hôm nay là động lực để anh tiếp tục theo đuổi lựa chọn của mình, từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình chăn nuôi mới ngay trên mảnh đất quê hương.