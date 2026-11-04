Doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn bổ nhiệm nữ lãnh đạo sinh năm 1997

Theo đó, HĐQT SASCO đã quyết định bổ nhiệm bà Trần Hồng Phượng giữ chức người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 1/11/2026 với thời hạn 2 năm. Bà Trần Hồng Phượng sinh ngày 5/2/1997; trước khi được bổ nhiệm, bà Phượng không đảm nhiệm chức vụ tại SASCO và cũng không giữ chức vụ tại doanh nghiệp khác.

Về sở hữu cổ phần, hiện bà Phượng cùng các cá nhân có liên quan được kê khai trong hồ sơ đều không nắm giữ cổ phiếu SAS tại doanh nghiệp.

Cùng với việc bổ nhiệm nhân sự mới, HĐQT SASCO đã quyết định miễn nhiệm bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm khỏi chức danh Người phụ trách quản trị công ty có hiệu lực từ ngày 1/11/2026, đồng nghĩa với việc bà Trâm không còn là người nội bộ của SASCO sau khi miễn nhiệm.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

SASCO được thành lập vào năm 1993 và là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực dịch vụ thương mại sân bay tại Việt Nam.

Công ty hoạt động chủ yếu tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với các mảng kinh doanh chính gồm bán lẻ hàng miễn thuế, phòng chờ thương gia, dịch vụ ăn uống, du lịch và vận chuyển hành khách.

Hiện tại, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT SASCO và nhóm cổ đông liên quan đến gia đình doanh nhân này sở hữu hơn 46% vốn điều lệ của công ty.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, SASCO ghi nhận doanh thu thuần gần 780 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm nhanh hơn nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đã tăng 8%, đạt hơn 507 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, SASCO báo lãi sau thuế 168 tỷ đồng, tăng 58% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của SASCO đạt 2.333 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt 638 tỷ đồng (tăng 55%) và lợi nhuận sau thuế đạt 539 tỷ đồng (tăng 64%).

Trong thời gian tới, SASCO định hướng sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo nhận định của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, việc từng bước chuyển các hoạt động hàng không về Long Thành sẽ hình thành một thị trường mới với quy mô lớn hơn, khi lượng hành khách qua sân bay này được dự báo có thể cao gấp nhiều lần so với sân bay Tân Sơn Nhất – nơi SASCO hiện tập trung phần lớn hoạt động kinh doanh.

Để chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng nói trên, SASCO đã xây dựng các kịch bản kinh doanh, đánh giá phương án đầu tư và chuẩn bị nguồn nhân lực tham gia khai thác tại sân bay mới, qua đó hướng tới mục tiêu giành 40% thị phần.