Chứng khoán hôm nay 4/11: 8 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

8 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 4/11. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã chứng khoán HCD): Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Hữu đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu HCD. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Hữu không nắm bất kỳ cổ phiếu HCD nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 4/11 đến 3/12 theo phương thức mua trực tiêp từ tô chức phát hành trong đợt chào bán cổ phiều riêng lẻ của Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD.

2. Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG): Thành viên độc lập HĐQT Đặng Ngọc Khánh đăng ký bán 100 nghìn cổ phiếu HPG. Trước khi thực hiện giao dịch, Thành viên độc lập HĐQT Đặng Ngọc Khánh nắm 550 nghìn cổ phiếu HPG, tỷ lệ 0,007%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 4/11 đến 3/12 theo phương thức khớp lệnh.

3. Công ty cổ phần Tập đoàn CIC (mã chứng khoán CKG): Ông Trần Quang Vũ là con trai Thành viên HĐQT Trần Thọ Thắng đăng ký bán toàn bộ 289.733 cổ phiếu CKG, tỷ lệ 0,179%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 4/11 đến 3/12 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

4. Công ty cổ phần CFM Private Equity (mã chứng khoán CFM): CTCP Alchemist Investment Holdings-tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Trung, đồng thời là Chủ tịch HĐQT CFM; Giám đốc Nguyễn Thị Nhâm, đồng thời là Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật của CFM; Ủy viên HĐQT Trần Thùy Linh, đồng thời là Ủy viên HĐQT CFM, đăng ký bán 250 nghìn cổ phiếu CFM. Trước khi thực hiện giao dịch, CTCP Alchemist Investment Holdings nắm giữ 1,91 triệu cổ phiếu CFM, tỷ lệ 63,67%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 4/11 đến 3/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

5. Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (mã chứng khoán LGC): Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh-tổ chức có liên quan đến Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Văn Thành, đồng thời là Chủ tịch HĐQT LCG; Tổng Giám Đốc Lê Quốc BÌnh, đồng thời là Thành viên HĐQT LCG đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu LCG. Trước khi thực hiện giao dịch, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh nắm 100.316.426 cổ phiếu LGC, tỷ lệ 47,29% trên tổng 212.130.308 cổ phiếu LGC đang lưu hành.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 4/11 đến 3/12 heo phương thức thỏa thuận qua Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Và Đầu Tư CII trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.

6. Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã chứng khoán SCL): Bà Dương Thị Ngân là vợ Tổng Giám đốc Vũ Văn Chiến đăng ký mua 100 nghìn cổ phiếu SCL.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Ngân không nắm bất kỳ cổ phiếu SCL nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 4/11 đến 3/12 theo phương thức theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

7. Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (mã chứng khoán KSF): Ủy viên HĐQT Đỗ Văn Trường đăng ký mua 479.060 cổ phiếu KSF. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Trường nắm 36.221.860 cổ phiếu KSF, tỷ lệ 4,03%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 4/11 đến 30/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

8. Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán SAS): Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu-tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT Lê Hồng Thủy Tiên, đồng thời là uỷ viên HĐQT SAS, đăng ký bán 2.669.626 cổ phiếu SAS. Trước khi thực hiện giao dịch, Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu nắm 19.871.400 cổ phiếu SAS, tỷ lệ 14,89%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 4/11 đến 2/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.