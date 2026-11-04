Nuôi cá lóc trên đồng trũng, thu lãi hàng trăm triệu đồng

Từng có nhiều năm tích lũy kinh nghiệm nuôi cá lóc tại các tỉnh phía Nam, cuối năm 2024, anh Bùi Văn Đức (SN 1994, thôn Nam Tiến, xã Đồng Tiến) quyết định trở về quê, đầu tư xây dựng trang trại.

Trên diện tích mặt nước hơn 4.000 m² đồng trũng vốn bỏ hoang hoặc sản xuất kém hiệu quả, anh Đức tiến hành cải tạo, đầu tư hệ thống giàn lưới để phát triển nghề nuôi cá lóc.

Ở vụ nuôi đầu tiên, anh Đức thả 12 vạn con giống. Sau 8 tháng chăm sóc, trang trại thu hoạch 80 tấn cá thương phẩm.

Sau vụ đầu tiên đạt kết quả khả quan, anh Đức chủ động điều chỉnh quy mô nuôi. Năm nay, trang trại thả 6 vạn con giống, giảm một nửa so với vụ trước nhằm thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc, kiểm soát chất lượng cá và lựa chọn thời điểm xuất bán

Trên cánh đồng Bàu Đưng, thôn Nam Tiến mô hình nuôi cá lóc trong giàn lưới đang phát huy hiệu quả.

Sau 7 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng từ 0,8-1,2 kg/con. Dự kiến, vụ này trang trại thu hoạch 45-50 tấn cá thương phẩm. Với giá bán hiện nay khoảng 50.000 đồng/kg, lợi nhuận ước đạt 450-500 triệu đồng.

Theo anh Đức, để cá sinh trưởng tốt, người nuôi phải kiểm soát chặt chẽ nguồn nước, lượng thức ăn và môi trường nuôi. Đây là những yếu tố quyết định hiệu quả của mô hình.

Với lợi thế về nguồn nước và đầu ra tương đối thuận lợi, mô hình nuôi cá lóc của anh Đức bước đầu cho thấy hiệu quả trên diện tích đồng trũng kém hiệu quả trước đây.

Hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi cá lóc của anh Đức đã thu hút nhiều nông dân trong vùng đến tham quan, tìm hiểu kinh nghiệm. Ông Nguyễn Bá Trung (người ngoài cùng bên trái), thôn Nam Tiến, xã Đồng Tiến chia sẻ: "Tôi đã nhiều lần đến tham quan, tìm hiểu và dự định thời gian tới sẽ liên kết nuôi cá lóc trên giàn lưới như anh Đức".

Bên cạnh chia sẻ kinh nghiệm, anh Đức còn cung cấp con giống, thức ăn, thuốc và hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá lóc cho những người có nhu cầu.

Ông Phan Hữu Nhâm (áo trắng) - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Tiến cho biết: "Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy mô hình nuôi cá lóc của anh Đức mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã đã đưa mô hình này vào danh sách các mô hình điểm của địa phương. Thời gian tới, nếu có hộ dân mong muốn phát triển mô hình tương tự, chúng tôi sẽ kết nối để các hộ cùng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất".

Từ thành công bước đầu của mô hình tại Bàu Đưng, xã Đồng Tiến đang có thêm cơ sở để nghiên cứu, kết nối và khuyến khích người dân khai thác diện tích đồng trũng vào phát triển nuôi cá lóc.

VIDEO: Nuôi cá lóc trên đồng trũng, thu lãi hàng trăm triệu đồng