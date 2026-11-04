Giá vàng hôm nay (4-11): Vàng trong nước tiếp đà tăng, vàng thế giới giảm

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu đều tăng so với sáng qua.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 136 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay (4-11): Tiếp đà tăng. Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (4-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở mức 133,7 - 137,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua., niêm yết ở mức 134,9 - 138,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 135,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết sáng nay như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 3.931 USD/ounce, giảm hơn 16 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng thế giới đảo chiều giảm khi làn sóng bán tháo mới trên thị trường kim loại quý xóa đi một phần đà phục hồi của phiên trước đó. Nhà đầu tư đang đánh giá những diễn biến trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, triển vọng lạm phát và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại Mỹ.

Giá vàng giảm xuống ngưỡng 3.931 USD/ounce khi nhà đầu tư thu hẹp vị thế nắm giữ kim loại quý sau đà phục hồi trong phiên thứ 2. Đà suy yếu khiêm tốn của đồng USD gần như không hỗ trợ được giá vàng. Điều này cho thấy áp lực bán trên diện rộng và những bất ổn trên thị trường tài chính tiếp tục chi phối diễn biến giá.

Trong triển vọng quý 4 năm 2026, Hội đồng Vàng thế giới (WGC) dự báo nhu cầu đầu tư tiếp tục là động lực chính của thị trường. Nhu cầu đầu tư cả năm được kỳ vọng cao hơn khoảng 200 tấn so với năm 2025. Dòng vốn vào ETF, nhu cầu vàng miếng và vàng xu, cùng hoạt động giao dịch phái sinh và OTC sẽ chịu tác động đan xen từ lãi suất, lợi suất trái phiếu, sức mạnh đồng USD và các rủi ro tài chính.

Vị thế thị trường ngày càng chịu ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3-11, khi các nhà đầu tư đánh giá những tác động của sự thay đổi có thể xảy ra trong việc kiểm soát Quốc hội đối với chính sách tài khóa, vay nợ chính phủ, quy định và triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran đã xấu đi sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào đảo Qeshm của Iran, đảo ngược một phần sự lạc quan được tạo ra từ những nỗ lực ngoại giao gần đây.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,527 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,574 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,533 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,600 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,537 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,604 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 50,24 USD/ounce.