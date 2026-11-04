Cuba cải tổ bộ máy hành chính, giảm còn 21 cơ quan

Tòa nhà Quốc hội Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, luật mới có hiệu lực từ ngày 9/11, được xem là một trong những đợt cải tổ sâu rộng nhất đối với bộ máy hành pháp Cuba trong nhiều thập kỷ. Văn bản quy định giai đoạn chuyển tiếp có thể kéo dài tới một năm để hoàn tất việc chuyển giao chức năng, nguồn lực và nhân sự giữa các cơ quan.

Đây là một phần trong chương trình cải cách được Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel công bố hồi tháng 4, sau đó được Hội đồng Bộ trưởng và Quốc hội Chính quyền Nhân dân thông qua. Mục tiêu là điều chỉnh cơ cấu nhà nước phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay, khắc phục tình trạng chồng chéo và đơn giản hóa quy trình ra quyết định. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tái cơ cấu các chức năng kinh tế và tài chính vào Bộ Kinh tế và Tài chính (trước đây là Bộ Kinh tế và Kế hoạch). Cơ quan này sẽ phụ trách kế hoạch kinh tế, tài chính công, ngân sách nhà nước và chính sách thuế.

Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm cũng được thành lập trên cơ sở hợp nhất các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, thủy sản và ngành đường. Trong khi đó, Bộ Môi trường, Nhà ở và Tài nguyên nước sẽ đảm nhiệm các lĩnh vực quy hoạch đô thị, nhà ở, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

Cơ cấu mới còn có các bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Đổi mới; Công nghiệp và Xây dựng; Thông tin và Truyền thông Xã hội. Ngân hàng Trung ương Cuba tiếp tục là cơ quan thuộc chính quyền trung ương, do một Bộ trưởng-Chủ tịch đứng đầu.

Theo kế hoạch, việc tinh gọn bộ máy sẽ giúp Cuba cắt giảm hơn 92.000 vị trí hành chính tại các cơ quan, trong đó có y tế công cộng, giáo dục, văn hóa và thể thao.