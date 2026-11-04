Giá đường thế giới giảm mạnh khi Ấn Độ tăng tốc sản xuất

Giá đường thô kỳ hạn tại New York có thời điểm giảm 3,5%, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9. Giá đường trắng tại London cũng đi xuống.

Theo Liên đoàn Quốc gia các Nhà máy Đường Hợp tác xã Ấn Độ, tính đến ngày 31/10, nước này đã sản xuất 845.000 tấn đường, cao hơn tám lần so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng tăng nhanh có thể giúp Ấn Độ giảm nhu cầu nhập khẩu trong ngắn hạn.

Ảnh minh họa: Theo PTI.

Ấn Độ đang đẩy mạnh sản xuất nhằm kiểm soát giá trong nước khi lượng tồn kho ở mức thấp. Tuy nhiên, triển vọng sản lượng cả mùa vẫn còn nhiều bất định do lo ngại hiện tượng El Niño mạnh có thể làm giảm năng suất, đẩy thị trường đường toàn cầu vào tình trạng thiếu hụt.

Ông Harsh Soni, chuyên gia phân tích tại Greenleaf Consultancy (Delhi), cho rằng khởi đầu thuận lợi của mùa vụ tại Ấn Độ không nằm ngoài dự đoán, nhưng số liệu sản xuất thực tế vẫn khiến thị trường phản ứng.

Áp lực giảm giá còn đến từ hoạt động rút vốn đầu cơ. Sau khi đẩy giá đường lên mức cao nhất trong nhiều năm, các quỹ đang có xu hướng chốt lời và thu hẹp vị thế mua. Dữ liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy, tính đến ngày 29/10, các nhà quản lý quỹ đã giảm hơn 40.000 lô vị thế mua ròng, xuống còn khoảng 180.000 lô, mức thấp nhất trong bốn tuần.

Ông Pierre-Jean Chiaradia, chuyên gia quản lý danh mục đầu tư hàng hóa tại Conda Capital (Singapore), nhận định đà tăng trong tháng 10 chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu cơ và phần bù rủi ro thời tiết, thay vì tình trạng thiếu hụt nguồn cung thực tế.

Theo ông Arnaud Lorioz, Giám đốc điều hành công ty môi giới Deepcore (Paris), các quỹ đầu cơ nắm giữ vị thế mua lớn đang phải đóng vị thế khi giá đường giảm và đồng Real Brazil suy yếu. Đợt bán tháo có thể tiếp tục nếu thị trường thiếu lực mua bắt đáy, dù các yếu tố cung cầu cơ bản chưa thay đổi đáng kể.