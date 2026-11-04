Lương tối thiểu vùng tăng từ năm 2027: Doanh nghiệp cần lưu ý thay đổi

Từ ngày 1/1/2027, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được điều chỉnh theo Nghị định 399/2026/NĐ-CP. Mức tăng áp dụng tại cả bốn vùng, dao động từ 310.000 đến 390.000 đồng mỗi tháng. Cùng với việc điều chỉnh mức sàn tiền lương, Chính phủ ban hành danh mục địa bàn áp dụng tương ứng tại 34 tỉnh, thành phố. Đây là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp xác định mức trả lương tối thiểu, nhất là những đơn vị có cơ sở sản xuất, chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh nằm trên nhiều địa bàn.Theo quy định mới, vùng I có mức lương tối thiểu tháng 5,7 triệu đồng, tăng 390.000 đồng so với mức 5,31 triệu đồng hiện hành. Vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng, tương ứng tăng 350.000 đồng. Vùng III được nâng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng, tăng 310.000 đồng. Trong khi đó, vùng IV tăng 340.000 đồng, từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng mỗi tháng.

Như vậy, mức tăng tuyệt đối cao nhất thuộc về vùng I, còn vùng III có mức tăng thấp nhất. Việc điều chỉnh lương tối thiểu được kỳ vọng góp phần cải thiện mức thu nhập nền, hỗ trợ người lao động trang trải chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá cả và nhu cầu chi tiêu thường xuyên tạo áp lực lên ngân sách gia đình.

Không chỉ tiền lương theo tháng, mức lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh tương ứng. Tại vùng I, mức mới là 27.400 đồng/giờ, tăng từ 25.500 đồng. Vùng II tăng từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng/giờ. Vùng III tăng từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng/giờ, còn vùng IV tăng từ 17.800 đồng lên 19.400 đồng/giờ.

Từ ngày 1/1/2027, lương tối thiểu tháng tăng 310.000–390.000 đồng tùy vùng (Ảnh: Minh họa).

Việc quy định đồng thời mức lương tối thiểu tháng và giờ có ý nghĩa với những quan hệ lao động được trả lương theo thời gian, đặc biệt là công việc bán thời gian hoặc thỏa thuận làm việc theo giờ. Người sử dụng lao động cần căn cứ hình thức trả lương và địa bàn hoạt động để bảo đảm mức chi trả không thấp hơn sàn tương ứng. Mức tối thiểu là ngưỡng pháp lý, không phải mức lương mặc định mà mọi doanh nghiệp đều chỉ cần trả cho người lao động.

Một nội dung đáng chú ý của Nghị định 399/2026/NĐ-CP là nguyên tắc xác định vùng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động tại nhiều địa bàn. Theo đó, người sử dụng lao động hoạt động ở địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu của vùng đó. Nếu doanh nghiệp có đơn vị hoặc chi nhánh hoạt động tại những địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, từng đơn vị, chi nhánh áp dụng mức tương ứng với nơi đặt hoạt động.

Quy định này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ căn cứ địa chỉ trụ sở chính để xác định mức lương cho toàn bộ lao động. Một công ty đặt trụ sở tại địa bàn vùng II nhưng có nhà máy hoặc chi nhánh ở địa bàn vùng I cần rà soát riêng địa điểm hoạt động của từng đơn vị. Việc áp dụng sai vùng có thể dẫn đến trả lương thấp hơn mức tối thiểu bắt buộc tại nơi người lao động làm việc.

Nghị định cũng đề cập những trường hợp địa giới hành chính thay đổi. Khi địa bàn được đổi tên hoặc chia tách, người sử dụng lao động tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu của địa bàn trước khi thay đổi cho đến khi Chính phủ có quy định mới. Với địa bàn được thành lập từ một hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, mức áp dụng là mức cao nhất trong các địa bàn hình thành đơn vị mới, cũng cho đến khi có quy định thay thế.

Từ nay đến thời điểm chính sách có hiệu lực, doanh nghiệp nên chủ động rà soát hợp đồng lao động, thang bảng lương, quy chế trả lương và dự toán chi phí nhân công. Những người đang hưởng mức lương thấp hơn mức tối thiểu mới cần được điều chỉnh để bảo đảm tuân thủ quy định. Doanh nghiệp cũng cần tính đến tác động của việc tăng sàn lương đối với tổng quỹ lương và các khoản chi phí liên quan, đồng thời trao đổi minh bạch với người lao động về phương án thực hiện.

Với người lao động, việc điều chỉnh lương tối thiểu là cơ sở để kiểm tra mức lương trong hợp đồng và tiền lương thực nhận theo thỏa thuận. Tuy nhiên, mức tăng lương tối thiểu không đồng nghĩa mọi người lao động đều tự động được tăng lương đúng bằng khoản chênh lệch nêu trên, bởi mức điều chỉnh thực tế còn phụ thuộc tiền lương đang hưởng và thỏa thuận giữa các bên, miễn không thấp hơn mức sàn áp dụng.

Từ ngày 1/1/2027, quy định mới sẽ trở thành căn cứ để xác định mức lương tối thiểu trên toàn quốc. Tác động của chính sách không chỉ nằm ở con số tăng thêm mỗi tháng, mà còn ở việc doanh nghiệp xác định đúng địa bàn, áp dụng đúng mức và thực hiện điều chỉnh kịp thời. Với người lao động, hiểu rõ vùng áp dụng là bước cần thiết để bảo vệ quyền lợi; với doanh nghiệp, chuẩn bị sớm sẽ giúp hạn chế rủi ro và tránh xáo trộn khi nghị định có hiệu lực.