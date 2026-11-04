Giá bạc ngày 4/11: Bạc thế giới chưa duy trì được nhịp phục hồi, bạc trong nước tiếp tục giảm

Bạc chưa duy trì được nhịp phục hồi

Giá bạc thế giới hôm nay có nhịp phục hồi đáng kể sau khi giảm xuống 48,47 USD/ounce. Có thời điểm, giá bạc tăng 3,8%, lên quanh 51 USD/ounce, khi tâm lý thị trường cải thiện trong bối cảnh lo ngại về lạm phát dịu bớt.

Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài. Giá bạc sau đó quay đầu giảm và hiện đã lùi xuống dưới mốc 50 USD/ounce. Nhịp phục hồi trước đó được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực trên thị trường năng lượng và tài chính. Giá dầu giảm hơn 5%, qua đó góp phần làm dịu lo ngại về nguy cơ chi phí năng lượng thúc đẩy lạm phát tăng trở lại. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và đồng USD suy yếu cũng tạo điều kiện thuận lợi cho kim loại quý phục hồi. Bạc không mang lại lợi suất và được định giá bằng USD, do đó biến động của lợi suất và đồng bạc xanh thường có ảnh hưởng đáng kể đến sức hấp dẫn của kim loại này.

Dù đã có nhịp hồi phục, triển vọng giá bạc vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Nếu giá năng lượng tăng trở lại và duy trì ở mức cao, áp lực lạm phát có thể gia tăng, qua đó tạo thêm sức ép đối với chính sách tiền tệ của Fed. Trong kịch bản này, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD có khả năng phục hồi. Khi lợi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lợi như bạc cũng tăng lên, từ đó gây sức ép lên giá.

Ngược lại, nếu giá năng lượng tiếp tục hạ nhiệt, áp lực lạm phát được kiểm soát và lợi suất trái phiếu cùng đồng USD suy yếu, bạc sẽ có thêm dư địa phục hồi.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá bạc nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào sự đan xen giữa các yếu tố địa chính trị, thị trường năng lượng và kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed.

Bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ cũng có thể nhanh chóng tác động đến lợi suất trái phiếu và đồng USD, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường kim loại quý.

Sau nhịp phục hồi không duy trì được từ vùng 48,47 USD/ounce, việc giá bạc quay trở lại dưới 50 USD/ounce cho thấy thị trường vẫn thiếu một động lực đủ mạnh để xác lập xu hướng tăng bền vững. Trong thời gian tới, diễn biến của giá dầu, lạm phát và kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với hướng đi của kim loại quý này.

Bạc tiếp tục giảm

Giá bạc trong nước hôm nay điều chỉnh giảm tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,55 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 40,1 - 41,4 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 1,5 - 1,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 40,1 - 41,5 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,52 - 1,57 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 40,6 - 42 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank