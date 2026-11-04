Chăn nuôi chồn hương mở hướng đi mới

Ông Nguyễn Công Hưng cho chồn hương ăn. Ảnh: QUANG VIỆT

Sau nhiều chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi chồn hương ở nhiều tỉnh, thành, ông Bùi Văn Thành (thôn Bàn An, xã Thạnh Bình) huy động nhiều nguồn vốn đầu tư chuồng trại gần 1 tỷ đồng và mua 8 con chồn hương giống về nuôi. Ông đã liên hệ làm việc với ngành kiểm lâm và chính quyền địa phương để thực hiện các thủ tục đăng ký nuôi động vật hoang dã theo quy định.

“Nuôi chồn hương không quá phức tạp nhưng để chắc chắn đạt hiệu quả, tôi đã đầu tư về con giống chất lượng, được kiểm dịch; chuồng trại kiên cố, sạch sẽ, ngăn nắp và áp dụng quy trình chăn nuôi bài bản”, ông Thành nói.

Đến nay, trang trại của ông Thành có 700 con chồn hương, trong đó 200 con sinh sản. Chồn hương giống được bán với giá 4 triệu đồng/con, chồn thương phẩm 6 triệu đồng/con, mang lại lợi nhuận gần 2 tỷ đồng/năm.

“Hiện nay, xuất khẩu chồn hương sang Trung Quốc và Singapore đem lại lợi nhuận lớn hơn thị trường nội địa nên tôi sẽ mở rộng quy mô và tăng lượng hàng bán ra ngoài nước”, ông Thành nói.

Cũng tại xã Thạnh Bình, nhiều năm qua, ông Nguyễn Công Hưng đã đầu tư 3 cơ sở nuôi 500 chồn hương ở các thôn An Sơn và Lộc Yên. Trung bình mỗi năm, ông Hưng bán ra thị trường 300 con chồn hương thương phẩm, thu được hơn 1,3 tỷ đồng, lãi gần 800 triệu đồng.

Ông Nguyễn Phước Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh Bình cho biết, các nông hộ trên địa bàn hiện nuôi khoảng 5.000 con chồn hương. Người chăn nuôi đều đáp ứng quy định pháp luật về chăn nuôi động vật hoang dã cũng như đầu tư chuồng trại kiên cố, thông thoáng.

Ông Trần Văn Thu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 487 cơ sở nuôi động vật hoang dã đã được Chi cục Kiểm lâm thành phố cấp mã số cơ sở nuôi; trong đó có 375 cơ sở nuôi chồn hương với tổng số 11.443 cá thể.

Theo quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì chồn hương thuộc danh mục IIB - danh mục các loài động vật rừng chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý chặt chẽ. Khi nuôi chồn hương, người dân cần đăng ký giấy phép để được cấp mã số cơ sở nuôi.

“Để nuôi chồn hương mang lại hiệu quả kinh tế cao, người nuôi cần nắm rõ các đặc tính của loài vật này để áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, nhất là phối giống, chăm sóc con giống.

Người chăn nuôi cần mua con giống ở các trại giống hợp pháp, con giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trong quá trình nuôi phải lập sổ theo dõi, định kỳ báo cáo và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước”, ông Thu nói.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cơ quan chức năng sẵn sàng hỗ trợ các nông hộ chăn nuôi khi chồn hương bị bệnh. Qua thực tiễn triển khai chăn nuôi chồn hương trên địa bàn thành phố trong nhiều năm qua, loại động vật nuôi này chưa xảy ra sự cố dịch bệnh.

Theo ông Sơn, người chăn nuôi chồn hương cần đầu tư bài bản, tuân thủ đúng quy định pháp luật, chú trọng chia sẻ kinh nghiệm, nhất là chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, theo phương thức an toàn thực phẩm và ghi chép đầy đủ để có thể truy xuất nguồn gốc.

“Mô hình chăn nuôi chồn hương hiệu quả, cần được nhân rộng để góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đó cũng là cách để chuyển dịch cơ cấu con vật nuôi theo hướng bền vững, nâng cao giá trị kinh tế”, ông Sơn nói.