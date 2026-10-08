Mở cơ hội, vun bồi tương lai

Một chính sách hay mà doanh nghiệp chưa biết, chưa hiểu, chưa tiếp cận được thì giống món hàng còn nằm trong kho. Ban hành mới là bước đầu.

Đồng Tháp cần chủ động tiếp thị chính sách như doanh nghiệp tiếp thị sản phẩm mới, nói rõ chính sách dành cho ai, giúp giải quyết việc gì, đăng ký ở đâu, ai hướng dẫn. Thông tin càng dễ hiểu, cơ hội càng đến gần những doanh nghiệp nhỏ, những người mới bắt đầu.

Tiếp thị ở đây còn là lắng nghe. Một cuộc gặp tại cơ sở, một nhóm trao đổi theo ngành hàng có thể giúp nhận ra điều văn bản chưa nhìn thấy, như điều kiện hỗ trợ khó đáp ứng, hồ sơ rườm rà, thời điểm triển khai chưa phù hợp.

Phản hồi cần có người tiếp nhận, thời hạn trả lời và cách xử lý. Chính sách nhờ vậy đi vào cuộc sống, còn niềm tin lớn lên từ những việc được giải quyết.

Quy hoạch, kế hoạch phát triển cũng cần được tiếp thị bằng tinh thần ấy. Những tấm bản đồ treo trên tường, những tập tài liệu dày chỉ có ý nghĩa khi doanh nghiệp nhìn thấy trong đó con đường của mình.

Nơi nào sẽ phát triển chế biến? Vùng nào cần dịch vụ logistics? Du lịch mở thêm cơ hội gì? Người trẻ có thể khởi nghiệp từ đâu?

Tỉnh có thể chuyển định hướng phát triển thành bản đồ cơ hội dễ tiếp cận, cập nhật thường xuyên, phân biệt rõ nội dung đã được phê duyệt với ý tưởng đang nghiên cứu.

Doanh nghiệp cần biết cả tiềm năng lẫn điều kiện thực hiện để tính toán đường dài. Khi cùng hiểu một hướng đi, các nguồn lực đang rời rạc mới có cơ hội tìm thấy nhau.

Nhưng tương lai Đồng Tháp còn cần những doanh nhân chưa xuất hiện hôm nay. Vì vậy, một câu lạc bộ khởi nghiệp nên được hình thành với tầm nhìn kiến tạo thế hệ doanh nhân của 5 năm, 10 năm tới.

Đó là nơi học sinh, sinh viên, người trẻ gặp doanh nhân, tìm hiểu thị trường, thử làm sản phẩm, học cách hợp tác và đứng dậy sau một lần chưa thành công.

Câu lạc bộ cần những người hướng dẫn tận tâm, những bài toán thật của quê nhà, những cơ hội thực hành đều đặn. Một ý tưởng chế biến nông sản, một dịch vụ cho nông dân, một cách kể chuyện du lịch đều có thể là hạt mầm. Nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp cũng là giúp người trẻ tin rằng quê hương có chỗ cho ước mơ của mình.

Với doanh nhân đang làm ăn trên đất này, có lẽ cũng cần tự hỏi mình là ai trên bản đồ phát triển của quê hương xứ sở? Người tạo việc làm, người mở thị trường, người kết nối nông dân, người đưa công nghệ về làng hay người dìu dắt lớp trẻ?

Câu trả lời giúp mỗi doanh nghiệp nhìn rõ giá trị mình tạo ra, từ đó tìm bạn đồng hành và chọn hướng đi bền vững. Mỗi cuộc đối thoại vì thế cần mở thêm một cánh cửa, nối thêm một nhịp cầu mới.

Một địa phương giàu lên khi con người biết cùng nhau tạo giá trị. Chính quyền mở cơ hội, doanh nghiệp chủ động bước tới, trường học vun bồi năng lực, người trẻ dám thử sức.

Diễn đàn rồi sẽ khép lại, nhưng những cái bắt tay cần tiếp tục thành công việc. Để năm năm, mười năm nữa, nhìn lại, thấy quê hương lớn lên cùng những doanh nghiệp biết nghĩ xa, làm thật và đi cùng nhau.