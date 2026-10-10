Sôi nổi Ngày hội toàn dân học tập số ở Xứ Lạng

Đây là sự kiện ý nghĩa nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Dự chương trình có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026; Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ công nghệ số cộng đồng cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026 phát biểu tại Ngày hội và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Phát biểu khai mạc Ngày hội và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, đồng chí Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là sự thay đổi về tư duy, văn hóa và phương thức hoạt động, lấy con người làm trung tâm, hướng đến tạo ra những giá trị thiết thực. Để chuyển đổi số thành công, mỗi người dân cần được trang bị kiến thức, kỹ năng để tiếp cận, sử dụng và từng bước làm chủ công nghệ số.

Các đại biểu tham quan trải nghiệm không gian số trong khuôn viên Trung tâm hội nghị tỉnh Lạng Sơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn, chuyển đổi số phải được triển khai đồng bộ trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. Trong đó, phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho người dân có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm mọi người đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của phong trào “Bình dân học vụ số”: người biết hướng dẫn người chưa biết, người thành thạo hỗ trợ người chưa thành thạo, học đi đôi với hành, gắn việc học với nhu cầu thực tế trong công việc và đời sống.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, đồng chí Đoàn Thanh Sơn và các đại biểu tham quan tìm hiểu công nghệ số.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” theo hướng thiết thực, hiệu quả, không chạy theo số lượng mà chú trọng khả năng sử dụng công nghệ thực tế của người dân; phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng, tăng cường hướng dẫn trực tiếp, nhất là đối với người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa và những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Cùng với đó, cần khai thác hiệu quả ứng dụng Công dân số Xứ Lạng, nhất là chức năng “Học tập suốt đời”, tận dụng hệ thống học liệu, ngân hàng câu hỏi và dữ liệu đã hình thành để duy trì các hoạt động học tập, kiểm tra, rèn luyện kỹ năng số thường xuyên, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Người dân tìm hiểu công nghệ số tại ngày hội.

Người dân trải nghiệm Internet tốc độ cao.

Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu được nghe chia sẻ những câu chuyện chuyển đổi số từ thực tiễn, tập trung vào các nội dung thiết thực như: nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến và bảo vệ dữ liệu cá nhân; ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân ở cấp xã; chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp; học tập trong môi trường số và quá trình rèn luyện kỹ năng số của công dân.

Cùng với đó, tại không gian học tập, trải nghiệm số trong khuôn viên hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh, các đại biểu và người dân được tìm hiểu, thực hành sử dụng nhiều nền tảng, ứng dụng và dịch vụ số thiết yếu.

Dịp này, tỉnh Lạng Sơn cũng tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026 với chủ đề “Hiểu biết số - Nền tảng công dân số”.

Theo Ban tổ chức, diễn ra từ ngày 1 - 27/9/2026, cuộc thi đã thu hút 37.575 người đăng ký tham gia, với hơn 303.000 lượt bài dự thi, trong đó hơn 30.000 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, ứng dụng Công dân số Xứ Lạng ghi nhận thêm 38.600 lượt cài đặt, góp phần khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân chủ động tìm hiểu, nâng cao kiến thức, kỹ năng số.

Ban tổ chức trao giải cho các tập thể tiêu biểu cuộc thi trực tuyến “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026.

Ban tổ chức đã trao giải thưởng “Cộng đồng lan tỏa” cho 6 xã, phường có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động người dân tham gia cuộc thi, trong đó, giải nhất thuộc về xã Chi Lăng.

Ban tổ chức cũng trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 4 tuần thi và biểu dương, trao thưởng cho 6 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi.