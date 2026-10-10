TPHCM chấm điểm cán bộ, công chức, viên chức để chi thu nhập tăng thêm theo 4 mức

UBND TPHCM vừa ban hành quy định xếp loại và chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Theo đó, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hàng quý được dùng làm căn cứ xác định mức chi thu nhập tăng thêm, gồm 4 mức. Người đạt từ 90 điểm trở lên thuộc mức 1, hưởng 100% mức chi theo quy định; từ 85 đến dưới 90 điểm thuộc mức 2, hưởng 90%; từ 70 đến dưới 85 điểm thuộc mức 3, hưởng 80%. Người đạt dưới 70 điểm thuộc mức 4, không được hưởng thu nhập tăng thêm.

Đáng chú ý, người bị kỷ luật, bị khởi tố, tạm giữ hoặc tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền trong quý sẽ bị xếp mức 4. Trường hợp bị cấp có thẩm quyền phê bình bằng văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ do lỗi chủ quan, người đó bị hạ một mức xếp loại cho mỗi lần bị phê bình.

Số ngày làm việc thực tế được dùng làm căn cứ chi thu nhập tăng thêm, tính theo thời gian thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phân công bằng văn bản. Các ngày nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, thai sản, ốm đau, điều trị chấn thương do tai nạn lao động và thời gian học tập trung không được phân công công tác đều không được tính.

TPHCM chấm điểm cán bộ để chia thành 4 mức hưởng thu nhập tăng thêm. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Đối với giáo viên, giảng viên, trong năm học, người hoàn thành đủ định mức tiết dạy, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn theo phân công và không thuộc các trường hợp nghỉ nêu trên được tính là làm đủ số ngày làm việc thực tế. Trong thời gian nghỉ hè, ngày làm việc thực tế được tính theo nguyên tắc chung, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công bằng văn bản thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở giáo dục.

Đối với người làm việc theo ca, kíp thuộc ngành, lĩnh vực có quy định nghỉ bù sau ca, kíp, những ngày nghỉ bù được tính là ngày làm việc thực tế.

Trường hợp chuyển công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong cùng quý, kết quả đánh giá được tính riêng theo số ngày làm việc thực tế tại từng nơi. Đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm tổng hợp kết quả ở cả nơi đi và nơi đến, quy đổi mức xếp loại và chi trả thu nhập tăng thêm cho cả quý. Nếu nơi đến không thuộc diện áp dụng chính sách, đơn vị nơi đi sẽ tổng hợp kết quả trong thời gian công tác để quy đổi và chi trả.

Đối với cơ quan, đơn vị giải thể hoặc sáp nhập, đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm tiếp tục đánh giá, quy đổi và chi trả thu nhập tăng thêm cho thời gian công tác trước đó.

Việc đánh giá, quy đổi phải bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch và khách quan, tránh hình thức, nể nang, trù dập hoặc thiên vị. Người có kết quả và hiệu quả công việc cao hơn được hưởng mức chi thu nhập tăng thêm cao hơn.