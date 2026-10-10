Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm dự án Vinamilk tại Campuchia

Đây là nhà máy sữa đầu tiên và duy nhất tại Campuchia. Sau10 năm hoạt động, Angkormilk đã phát triển thành dự án có tổng vốn đầu tư 51,7triệu USD, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương và hướng đến mở rộng sảnxuất trong giai đoạn tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao thăm và làm việc ở Nhà máy Angkormilk của Vinamilk tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Vi Nam

Một thập kỷ đầu tư và phát triển tạiCampuchia

Angkormilk được cấp phép đầu tư tháng 1/2014, trong khuônkhổ Diễn đàn Hợp tác Đầu tư Việt Nam – Campuchia do lãnh đạo Chính phủ hai nướcchủ trì. Tháng 5/2016, nhà máy chính thức khánh thành, trở thành một trongnhững dự án tiên phong trong lĩnh vực sản xuất sữa hiện đại tại Campuchia.

Từ số vốn ban đầu hơn 20 triệu USD, tổng vốn đầu tư của Vinamilkcho dự án đến nay đã đạt 51,7 triệu USD. Giai đoạn 2015 - 2025, Angkormilk ghinhận doanh thu lũy kế 573 triệu USD và lợi nhuận sau thuế 83 triệu USD. Riêngnăm 2025, doanh thu đạt gần 104 triệu USD, lợi nhuận sau thuế 11 triệu USD. Trong9 tháng đầu năm 2026, doanh thu tiếp tục tăng trưởng hai chữ số.

Cùng với kết quả kinh doanh, Angkormilk đã có những đónggóp đáng kể cho nền kinh tế Campuchia. Trong giai đoạn 2015 - 2025, doanhnghiệp đóng góp khoảng 81,5 triệu USD vào ngân sách nước sở tại, riêng năm 2025là hơn 18,2 triệu USD.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Angkormilk duy trìcác chương trình hỗ trợ cộng đồng tại Campuchia. Từ việc hỗ trợ dinh dưỡng chotrẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Phnom Penh khi nhà máy khánh thành năm 2016,đến trao tặng 48.000 sản phẩm sữa cho người dân và trẻ em tại các khu vực bịảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 năm 2021, doanh nghiệp đã có nhiều hoạt độngthiết thực hướng đến cộng đồng địa phương.

Gần đây nhất, nhân kỷ niệm 10 nămhoạt động, Angkormilk tài trợ xây dựng một khối trường học gồm 5 phòng học,đồng thời hỗ trợ máy tính và thiết bị công nghệ thư viện cho 160 trường học tạiCampuchia.

Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác cấp cao chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên và Nhà máy Angkormilk. Ảnh: Vi Nam

Hướng đến mở rộng đầu tư, phát triểnnguồn nguyên liệu tại chỗ

Gần đây Vinamilk tiếp tục nghiên cứu mở rộng chuỗi giá trịtại Campuchia, trong đó đáng chú ý là kế hoạch đầu tư trang trại bò sữa tạitỉnh Kampong Speu, cách nhà máy Angkormilk khoảng 100 km.

Dự án dự kiến có diện tích khoảng 500 ha, vốn đầu tư khoảng15-16 triệu USD và quy mô khoảng 2.000 con bò sữa. Khi vận hành ổn định, trangtrại có thể cung cấp khoảng 11.000 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi năm, phục vụhoạt động sản xuất tại Campuchia.

Song song đó, Angkormilk đang xem xét nâng cấp năng lực sảnxuất, mở rộng kho vận và hệ thống logistic nhằm từng bước chủ động nguồn nguyênliệu, hoàn thiện chuỗi cung ứng và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của ngườitiêu dùng Campuchia.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên bàytỏ vinh dự được đón tiếp Thủ tướng cùng đoàn công tác, đặc biệt trong nămVinamilk kỷ niệm 50 năm thành lập. Bà cho biết, để tiếp tục mở rộng đầu tư tạiCampuchia, Vinamilk mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ vàcác cơ quan chức năng hai nước trong việc xem xét chính sách thuế tiêu thụ đặcbiệt đối với sản phẩm sữa tiệt trùng UHT cũng như tạo điều kiện triển khai cácdự án đầu tư tiếp theo.

“Vinamilkmong muốn tiếp tục phát huy vai trò của một doanh nghiệp tiên phong, mở đườngcho sản phẩm, thương hiệu và năng lực sản xuất của Việt Nam vươn ra thế giới;qua đó góp phần nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam và làm sâu sắc hơn quanhệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Campuchia, góp phần nâng cao tinh thần hữunghị lâu dài giữa 2 nước”, bà Mai Kiều Liên nhấn mạnh.

Phátbiểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá đây là minhchứng rõ nét cho thành công của doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động đầu tư ranước ngoài, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời góp phầncủng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.

Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến Angkormilkdiễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Campuchia tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế,thương mại và đầu tư. Từ một dự án được cấp phép trong khuôn khổ hợp tác giữahai Chính phủ năm 2014, Angkormilk đã khẳng định hiệu quả đầu tư, từng bước xâydựng vị thế tại thị trường Campuchia và có những đóng góp thiết thực cho kinhtế địa phương.