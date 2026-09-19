Miền biên viễn trong tim

Chuyến đi cùng đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dầu Giây trong chương trình “Từ nội địa hướng về biên giới - Chung tay vì an sinh cộng đồng”, phải đi hơn 5 tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến trung tâm xã Bù Gia Mập. Đón chúng tôi là nụ cười hiền của Thiếu tá Chu Mạnh Hùng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắc Ka.

Đoàn tiếp tục băng qua cánh rừng Bù Gia Mập, men theo con đường khúc khuỷu, hai bên đường đi, những cây rừng cao lớn, có nơi bên phải là những vách đá cao vời vợi, bên trái là vực sâu thăm thẳm, khiến chúng tôi cảm thấy có chút lo lắng.

Anh Hùng giọng trầm ấm kể cho chúng tôi nghe những ngày xưa gian khó, lúc mới lên đây công tác, đường lên đồn chưa trải bê tông như bây giờ mà là đường đất đỏ, đi lại rất khó khăn. Nhưng hiện nay, Nhà nước đầu tư nên đường đi đã đỡ hơn nhiều. Sau khi vượt mấy chục km đường tuần tra biên giới giữa Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tôi mới thấm hết nỗi gian lao vượt rừng của những người lính biên phòng. Cổng Đồn Biên phòng Đắc Ka hiện ra, đơn sơ mà vững chắc, giữa trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, xung quanh là những quả đồi và thung lũng sâu với màu xanh ngút ngàn.

Anh Hùng dẫn chúng tôi men theo con đường nhỏ quanh đồn. Vừa đi, anh vừa kể về những khó khăn mà người lính nơi đây phải đối mặt, ngoài việc vững tay súng bảo vệ Tổ quốc, chiến sĩ biên phòng còn phải học cách thích nghi với điều kiện sinh hoạt nơi đây: nguồn nước sinh hoạt phải dẫn từ suối về các bồn chứa, điện thắp sáng chủ yếu dựa vào hệ thống năng lượng mặt trời do chưa có lưới điện quốc gia. Nếu ban ngày dùng điện quá nhiều thì ban đêm sẽ hạn chế, những ngày mưa sẽ không có điện, nên anh em trên đồn dùng rất tiết kiệm.

Sau chuyến đi, hình ảnh những người lính biên phòng cứ đọng lại mãi trong tôi. Giữa gian khó, giữa núi rừng tuyến đầu biên giới, các anh vẫn giữ cho mình nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mai. Nụ cười ấy không chỉ là niềm lạc quan mà còn là ngọn lửa soi sáng nơi miền biên viễn.