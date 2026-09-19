Lan tỏa yêu thương từ Đêm hội trăng rằm Formosa Hà Tĩnh

Hơn 5.300 suất quà được trao đến công đoàn viên Formosa.

Tối 18/9, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức Đêm hội trăng rằm với chủ đề “Thắp sáng ước mơ, vươn tới tương lai” dành cho con em đoàn viên, người lao động đang làm việc tại công ty.

Đại biểu, người lao động và các em thiếu nhi tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty Formosa Hà Tĩnh cùng đông đảo đoàn viên, người lao động và các em thiếu nhi.

Trong không khí Trung thu, các em nhỏ được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, màn múa lân, tham gia các trò chơi và hoạt động giao lưu. Chương trình mang đến sân chơi vui tươi, bổ ích, đồng thời tạo dịp để các gia đình đoàn viên cùng đón Tết Trung thu.

Màn múa lân

...và những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Dịp này, Công đoàn cơ sở Công ty Formosa Hà Tĩnh trao 5.300 suất quà cho đoàn viên công đoàn, mỗi suất trị giá 150.000 đồng.

Các em thiếu nhi hào hứng tham dự chương trình.

Các em nhỏ thích thú tham gia các trò chơi trong đêm hội.

Bên cạnh đó, 64 suất quà cũng được trao tới các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên người lao động vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Công đoàn cơ sở Công ty Formosa Hà Tĩnh cũng trao 31 suất quà cho con đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi suất trị giá 650.000 đồng.

Những phần quà được công đoàn cơ sở Công ty Formosa Hà Tĩnh trao đến con các công đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo.

Những phần quà là sự động viên, sẻ chia thiết thực đối với đoàn viên, người lao động và gia đình, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp, đủ đầy hơn.