Dâu rừng đỏ mọng trên vùng núi Quảng Ngãi

Clip: Những cây dâu chín đỏ trong vườn ông Út. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Đèo Eo Chim nằm trên tuyến tỉnh lộ 622, ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Khí hậu mát lạnh, quanh năm mây trắng bao phủ tạo điều kiện thuận lợi cho cây dâu rừng sinh trưởng, quả thơm, vị chua thanh.

Một cây dâu rừng hàng chục năm tuổi trĩu quả trên sườn núi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dâu rừng chín rộ, đỏ mọng từ tháng 9 đến tháng 11. Mỗi mùa dâu chín, đồng bào Cor lại hái quả mang bán cho người dân miền xuôi và khách qua lại, kiếm thêm thu nhập. Với họ, dâu rừng không chỉ là sản vật quen thuộc của núi rừng mà còn gắn với ký ức, sinh kế và câu chuyện gìn giữ giống cây đặc trưng của vùng núi.

Đặc trưng của cây dâu vùng núi Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi là quả kết dày từ gốc đến ngọn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại nhà ông Hồ Văn Út (thôn Trà Lãnh, xã Tây Trà Bồng) vẫn còn những cây dâu được ông bà để lại. Trong đó, 3 cây được ông Út gìn giữ qua nhiều năm, cây lâu nhất khoảng 15 năm tuổi. Từ những cây này, ông tiếp tục gây giống, trồng thêm khoảng 30 cây mới, nay đã 3 năm tuổi.

Ông Út thu hái dâu rừng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những chùm dâu đỏ mọng chi chít từ gốc lên đến ngọn, phủ kín các cành cây. Có cây quả sai trĩu, sắc đỏ nổi bật giữa màu xanh của lá, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Ông Út cho biết: “Gốc từ ông cha ngày xưa, giờ mình giữ lại, mình gây dựng cho con cháu sau này. Khi cây dâu lớn, con cháu biết loại cây này là đặc sản vùng núi mình”.

Múi dâu mọng nước, có vị thanh chua. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đồng bào Cor mang dâu xuống chợ bán cùng với những sản vật khác của núi rừng Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Trần Văn Bằng, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tây Trà Bồng, cho biết dâu rừng là loài cây có nguồn gốc tự nhiên, được người dân đưa về trồng và nhân giống để phát triển kinh tế. Đây cũng là cây đặc trưng của vùng Tây Trà Bồng, thích hợp với khí hậu lạnh và không phải nơi nào cũng có.

“Là một cây rừng, tuy nhiên người dân đưa về trồng trọt, nhân ra giống, góp thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Giá mỗi kg dâu rừng vào khoảng 30.000 đồng. Từ cách nhân giống và chăm sóc của ông Út có thể mở ra hướng phát triển mới cho người dân địa phương”, ông Bằng cho biết.

Dâu rừng trĩu quả chín đỏ trên vùng núi Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG