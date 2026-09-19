Gia Lai: Khai hội Hà Thanh, định hình sản phẩm du lịch thường niên

Mở không gian du lịch bên sông

Tối 18/9, lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” năm 2026 chính thức khai mạc tại khu vực đường Hoa Lư, trong không gian hai bờ sông Hà Thanh. Sự kiện do UBND phường Quy Nhơn và UBND phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) phối hợp tổ chức, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, với thông điệp “Kết nối dòng sông - Lan tỏa bản sắc - Thắp sáng tương lai”.

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn nhấn mạnh, sông Hà Thanh từ lâu gắn với lịch sử, văn hóa và đời sống của người dân Quy Nhơn. Bên cạnh giá trị cảnh quan, sinh thái, dòng sông còn là nơi kết nối cộng đồng, lưu giữ các giá trị văn hóa và mở ra thêm cơ hội phát triển cho đô thị.

Ông Hoàng cho rằng lễ hội trên không gian hai bờ Hà Thanh tạo sự gắn kết giữa Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông, đồng thời đưa văn hóa, du lịch, thể thao và thương mại cùng hiện diện trong một không gian chung. Qua đó, cảnh quan và đời sống ven sông được khai thác theo hướng phục vụ cộng đồng, thu hút người dân và du khách.

Mục tiêu được hai địa phương đặt ra là đưa những giá trị về cảnh quan, văn hóa, con người, sản phẩm địa phương và nhịp sống đô thị đến gần hơn với du khách. Dòng Hà Thanh vì thế không chỉ là cảnh quan của thành phố mà từng bước trở thành không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (phải) và ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông tri ân các nhà tài trợ lễ hội.

Theo ông Phan Tuấn Hoàng, “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” được định hướng trở thành sản phẩm đặc trưng, tổ chức thường niên. Khi tạo được sức hút ổn định, lễ hội sẽ góp phần khai thác không gian ven sông, thúc đẩy thương mại - dịch vụ, phát triển kinh tế đêm và tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Định hướng này gắn với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” của Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong không gian Hà Thanh, sắc thái đô thị biển Quy Nhơn được kết nối với những giá trị văn hóa đa dạng của Gia Lai, tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi hoạt động du lịch của tỉnh.

Lễ hội kéo dài trong hai ngày với các hoạt động đua SUP, đua thuyền truyền thống, hội thi thuyền hoa, không gian ẩm thực, sản phẩm OCOP, trò chơi dân gian và đua thúng chai. Hội thi “Thuyền hoa Hà Thanh” là điểm nhấn của lễ hội khi quy tụ sự tham gia của các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư hai bên bờ.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn cảm ơn các đơn vị, tổ chức đã tham gia hội thi “Thuyền hoa Hà Thanh”.

Ông Phan Tuấn Hoàng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ cùng người dân hai phường. Theo ông, sự chung tay này góp phần để lễ hội được tổ chức ngày càng bài bản, hấp dẫn hơn và tạo nền tảng cho việc duy trì sự kiện lâu dài.

Thuyền hoa kể chuyện đôi bờ

Sau nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật “Hà Thanh - Dòng sông hội tụ” đưa không khí lễ hội sang phần hội. Những giai điệu về Quy Nhơn, múa Cung đình Chăm, hòa tấu nhạc cụ dân tộc và các tiết mục hiện đại nối tiếp nhau, thể hiện sự gặp gỡ giữa các lớp văn hóa truyền thống với nhịp sống trẻ trung của đô thị biển.

Tâm điểm của đêm khai mạc là hội thi “Thuyền hoa Hà Thanh” với 26 đội tham gia.

Mỗi thuyền kể một câu chuyện về quê hương theo cách riêng.

Tâm điểm của đêm khai mạc là hội thi “Thuyền hoa Hà Thanh” với 26 đội tham gia. Những con thuyền từ Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông lần lượt hội tụ trên mặt sông, mỗi đội mang một ý tưởng, màu sắc và câu chuyện riêng. Thành phần dự thi gồm các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và cơ sở tín ngưỡng, tạo nên dấu ấn cộng đồng rõ nét.

Mỗi thuyền kể một câu chuyện về quê hương theo cách riêng. Có đội khai thác ký ức văn hóa, tín ngưỡng, đời sống cư dân ven sông; có đội thể hiện nhịp đổi thay của đô thị và khát vọng phát triển. Sự khác biệt trong cách thể hiện tạo nên 26 sắc màu trên cùng một dòng sông.

Mặt sông Hà Thanh trở thành sân khấu chính của đêm hội.

Ánh sáng, âm nhạc, pháo hoa rực sáng đôi bờ Hà Thanh trong đêm khai mạc lễ hội.

Khi đoàn thuyền nối nhau di chuyển, mặt sông Hà Thanh trở thành sân khấu của đêm hội. Ánh sáng, âm nhạc, pháo hoa và các mô hình trang trí hòa vào cảnh quan hai bờ, tạo nên phần trình diễn nổi bật nhất trong đêm khai mạc.

Việc đưa phần hội xuống mặt nước tạo nét riêng cho “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ”. Không gian lễ hội được mở rộng từ sân khấu trên bờ ra dòng sông, để chính cảnh quan Hà Thanh trở thành một phần của trải nghiệm văn hóa và du lịch.

Lung linh hội thi "Thuyền hoa Hà Thanh".

Trong khuôn khổ lễ hội, từ sáng 18/9, Hà Thanh đã sôi động với giải đua SUP. Buổi chiều, không gian ẩm thực, các gian hàng OCOP và sản phẩm đặc trưng mở cửa phục vụ người dân, du khách, nối tiếp chuỗi hoạt động từ thể thao dưới nước đến văn hóa, ẩm thực và mua sắm.

Ngày 19/9, lễ hội tiếp tục với giải đua thuyền truyền thống sông Hà Thanh, các trò chơi dân gian, đua thúng chai, bắt vịt dưới nước và diễu hành thuyền hoa trước chương trình bế mạc. Chuỗi hoạt động kéo dài trên sông và hai bờ cho thấy hướng khai thác Hà Thanh như một không gian văn hóa - du lịch gắn với đời sống đô thị Quy Nhơn.