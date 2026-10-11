Thống kê trận đấu Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruna: Gonçalo Guedes tỏa sáng, Real Sociedad giành trọn 3 điểm
Real Sociedad vượt qua Deportivo La Coruna với tỷ số 3-2. Mario Soriano là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Deportivo La Coruna kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Deportivo La Coruna vượt trội về số cú sút trúng đích (7), nhưng Deportivo La Coruna lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-real-sociedad-3-2-deportivo-la-coruna-goncalo-guedes-toa-sang-real-sociedad-gianh-tron-3-diem-468870.html