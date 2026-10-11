U17 nữ Việt Nam là kỷ lục gia của vòng loại châu Á

Ở lần gặp nhau thuộc loạt trận thứ 2 vòng loại U17 nữ châu Á, các cô gái Việt Nam đã ghi tới 20 bàn vào lưới U17 Bắc Mariana. Vẫn biết đối thủ là một trong những đội tuyển yếu nhất thế giới nhưng việc sút tung lưới Bắc Mariana tới 20 lần vẫn cho thấy sức mạnh tấn công vượt trội của đội tuyển U17 nữ Việt Nam.

Trong màn khuếch trương sức mạnh đó, Khánh Chi là ngôi sao sáng nhất khi cô ghi 6 bàn. Ngoài ra còn có 2 hat-trick khác thuộc về Quỳnh Lâm, Hà Vi. Đồng thời, cách biệt 20 bàn cũng lập cột mốc là trận thắng đậm nhất trong lịch sử các cấp độ đội tuyển của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Những chiến thắng 20-0 trước U17 nữ Bắc Mariana, 6-0 trước U17 nữ Palestine chứng tỏ sức tấn công đáng gờm của các cô gái trẻ Việt Nam. Và sau chiến thắng áp đảo 2-0 trước U17 nữ Kyrgyzstan vào tối 11/10, các cô gái áo đỏ đã chính thức dẫn đầu bảng, đoạt vé dự VCK với thành tích toàn thắng. Đội sở hữu hàng tấn công tốt thứ 2 vòng loại năm nay chỉ sau Hàn Quốc.

U17 nữ Việt Nam đã ghi 28 bàn ở vòng loại châu Á

Tuy nhiên, xét về một trận đấu cụ thể thì không đội tuyển nào vượt qua cột mốc 20-0 như Việt Nam. Một số trận đấu chênh lệch khác đã diễn ra như U17 nữ Hàn Quốc thắng U17 nữ UAE 16-0, U17 nữ Kyrgyzstan thắng U17 nữ Bắc Mariana 18-0, đội trẻ nữ Ấn Độ thắng Iraq 14-0. Nếu nhìn về các vòng loại gần đây, cũng hiếm khi xuất hiện tỷ số khó tin như Việt Nam. Năm ngoái, U17 nữ Thái Lan đã hạ U17 nữ Turkmenistan 17-0 nhưng vẫn kém khá xa tỷ số mà U17 nữ Việt Nam thiết lập.

Phải trở về 8 năm trước, người hâm mộ mới chứng kiến một trận đấu có cách biệt tương tự. Đó là khi U16 nữ Trung Quốc đánh bại U16 nữ Guam 20-0 tại vòng loại giải đấu 2018 (sau này giải đấu đổi thể thức dành cho các cầu thủ U17).

Năm đó, người ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng này là Shao Ziqin (6 bàn). Cô cũng chính là chân sút chủ lực của đội tuyển nữ Trung Quốc hiện tại, người đã ra sân và thi đấu với đội tuyển quốc gia Việt Nam ở Á vận hội vừa qua. Như vậy, Việt Nam là đồng kỷ lục gia trong lịch sử vòng loại U16/U17 nữ châu Á với tư cách đội tạo nên trận thắng đậm nhất (cùng Trung Quốc).

Chiến dịch vòng loại châu Á 2027 được coi là thành công với bóng đá nữ Đông Nam Á khi có tới 5 trên tổng số 8 đội dẫn đầu vòng loại đến từ khu vực. Indonesia đứng đầu bảng B với 3 trận toàn thắng, tương tự là thành tích hoàn hảo của Thái Lan, Myanmar, Việt Nam, Philippines. Tất cả sẽ cùng nhau xuất hiện ở VCK vào năm sau.