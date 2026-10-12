Thống kê trận đấu Rennes 4-1 Auxerre: Rennes thắng đậm thuyết phục

Ngày thi đấu đầu tiên của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active đã ghi dấu mốc đặc biệt, khi hơn 5.000 khán giả đến sân theo dõi các trận đấu trong hai buổi sáng và chiều 11-10. Theo Ban Tổ chức, đây là kỷ lục về lượng khán giả trong ngày mở màn suốt lịch sử giải đấu.