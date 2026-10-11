Thống kê trận đấu Excelsior 1-5 Groningen: Groningen thắng đậm thuyết phục

Tối 11/10, vòng loại U17 nữ châu Á 2027 đã kết thúc với loạt trận đấu trên khắp các sân cỏ châu lục. Không xuất hiện thêm tỷ số nào lớn hơn cách biệt 20-0 mà đội tuyển Việt Nam đã tạo nên trước U17 nữ Bắc Mariana, đồng nghĩa Việt Nam chính thức là kỷ lục gia ở vòng loại năm nay.