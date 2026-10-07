MICE mở rộng không gian kinh tế du lịch

TPHCM tiếp tục đẩy mạnh thu hút du lịch MICE trong thời gian tới. Ảnh: S.X

Nếu trước đây, một chương trình MICE chủ yếu được nhìn từ nhu cầu hội họp, lưu trú và tổ chức sự kiện, thì nay, các điểm đến phải cung cấp một hành trình hoàn chỉnh, kết nối nhiều dịch vụ. Theo Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thuộc Saigontourist Group), trong 8 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã phục vụ 33.866 lượt khách tại các đơn vị thuộc hệ thống, trong đó có 63 đoàn MICE quy mô lớn và vừa. Để phát triển dòng khách này, tập đoàn kết nối với 45 đơn vị, xây dựng 49 sản phẩm liên kết, qua đó mở rộng lựa chọn về điểm đến và dịch vụ cho khách đoàn.

Tại Becamex Hotel New City, xu hướng này thể hiện khá rõ. Trong giai đoạn 2022 – 2025, đơn vị đã phục vụ 55 đoàn MICE với khoảng 15.000 lượt khách, doanh thu hơn 30 tỷ đồng. Ngoài sử dụng phòng nghỉ, phòng họp, các đoàn khách còn phát sinh nhu cầu về tea-break, tiệc, gala dinner, vận chuyển và các hoạt động tập thể. Đại diện Becamex Hotel New City cho rằng, MICE có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả điểm đến khi nhu cầu của khách kéo theo các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, tham quan, vui chơi và mua sắm.

Từ thực tế khai thác, đơn vị này cho rằng cần tăng liên kết giữa các dịch vụ và địa phương lân cận để hình thành những hành trình MICE kéo dài 2 – 3 ngày hoặc hơn, qua đó tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách.

Riêng tại The Grand Ho Tram, vài năm trở lại đây, đơn vị ghi nhận các đoàn MICE từ 100 đến hơn 2.000 khách. Riêng năm 2025, một đoàn 2.460 khách được phục vụ trong 15 ngày, mang lại doanh thu hơn 11,5 tỷ đồng. The Grand Ho Tram cũng xác định kết nối tuyến TPHCM - Hồ Tràm là một hướng để phát triển MICE, mở rộng thị trường khách quốc tế và kéo dài thời gian lưu trú.

Từ câu chuyện của từng doanh nghiệp, bài toán được đặt ra ở quy mô kết nối các lợi thế về hội nghị, công nghiệp, nghỉ dưỡng, kinh tế biển và dịch vụ thành những chuỗi MICE có khả năng giữ khách lâu hơn và tạo giá trị lớn hơn cho điểm đến. Ông Phạm Huy Bình – Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, thành phố có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch MICE khi hội tụ hệ thống tài nguyên, hạ tầng và dịch vụ đa dạng, có khả năng bổ trợ lẫn nhau. Khu vực trung tâm có thế mạnh về hội nghị, thương mại, tài chính và dịch vụ. Bình Dương có nền tảng công nghiệp, triển lãm chuyên ngành, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư. Trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu và Côn Đảo có lợi thế về kinh tế biển, nghỉ dưỡng, sinh thái và các sản phẩm trải nghiệm đặc thù.

Theo ông Bình, vấn đề đặt ra trong giai đoạn tới là kết nối và cấu trúc các nguồn lực này thành những chuỗi sản phẩm MICE hoàn chỉnh, có khả năng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và mở rộng giá trị mà mỗi đoàn khách mang lại. “MICE không chỉ tạo ra giá trị cho ngành du lịch, mà còn có khả năng tạo ra những tác động lan tỏa đối với thương mại, đầu tư, dịch vụ và năng lực hội nhập của thành phố”, ông Bình nói.

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM nhấn mạnh, giai đoạn 2026 - 2030 cần tạo bước chuyển rõ nét về chất lượng phát triển và năng lực cạnh tranh, hướng tới nâng cao vị thế của thành phố trên bản đồ MICE quốc tế, trở thành trung tâm hội nghị, triển lãm và sự kiện kinh doanh có sức cạnh tranh trong khu vực. Định hướng này cũng đặt MICE trong một không gian kinh tế rộng hơn. Một sự kiện được tổ chức tại thành phố không chỉ tạo doanh thu cho khách sạn hay đơn vị tổ chức mà còn có thể kéo theo nhu cầu vận chuyển, ăn uống, mua sắm, tham quan và các hoạt động dịch vụ khác.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định, thành phố cần chuyển từ việc hình thành cơ chế phối hợp và chính sách hỗ trợ sang xây dựng năng lực cạnh tranh thực chất của một điểm đến MICE. Ông Hà chỉ rõ, trọng tâm là kết nối các nguồn lực thành một hệ sinh thái, hình thành các chuỗi giá trị MICE có sức cạnh tranh cao hơn.

Thành phố cũng đặt kỳ vọng vào vai trò chủ động của cộng đồng doanh nghiệp trong đầu tư, đổi mới sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết.