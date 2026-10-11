Sơn La kết nối giao thương cà-phê Arabica vươn tầm quốc tế

Hội nghị kết nối giao thương cà-phê Sơn La năm 2026. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu tỉnh Sơn La với các Cơ quan đại diện thương mại, Thương vụ Việt Nam và doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Trung Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Czech cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự hội nghị có đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương); Hiệp hội Cà- phê và Ca-cao Việt Nam (VICOFA); Liên đoàn Bán lẻ và Nhượng quyền ASEAN; Hiệp hội Cà-phê Hàn Quốc cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà-phê trong và ngoài nước.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Sơn La với các Cơ quan đại diện thương mại quốc tế. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Cà-phê Sơn La lần thứ hai năm 2026, nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu, cập nhật thông tin thị trường. Đồng thời mở rộng kênh kết nối giữa doanh nghiệp cà-phê Sơn La với các nhà phân phối, nhập khẩu quốc tế.

Sơn La hiện là một trong những vùng sản xuất cà-phê Arabica trọng điểm của cả nước. Việc phát triển vùng nguyên liệu bền vững, đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu đang là định hướng then chốt của địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương chủ trì Hội nghị kết nối giao thương cà-phê Sơn La năm 2026. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe trình chiếu phóng sự “Kết nối thị trường-Nâng tầm giá trị cà-phê Arabica Sơn La”; nghe các bài tham luận, phát biểu định hướng chuyên sâu về công tác xúc tiến thương mại, tình hình thị trường cà-phê thế giới, các xu hướng tiêu dùng xanh, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Tỉnh Sơn La hiện có 1.120ha cà-phê đặc sản, hơn 35.000ha có chứng nhận bền vững. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đại diện các Thương vụ và Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại các quốc gia đã trực tiếp trao đổi, khuyến nghị nhiều thông tin hữu ích về nhu cầu nhập khẩu, quy định kỹ thuật, thị hiếu tiêu dùng tại từng thị trường khắt khe, giúp doanh nghiệp Sơn La chủ động hoàn thiện chất lượng và phương thức tiếp cận.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cùng đoàn công tác tham quan vùng nguyên liệu Bình Nguyên tại bản Bình Nguyên, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Hiện Sơn La có khoảng 44.000ha cà-phê (chủ yếu là Arabica), sản lượng ước đạt 50.960 tấn nhân. Tỉnh hiện có 1.120ha cà-phê đặc sản, hơn 35.000ha có chứng nhận bền vững (RA, 4C, CP...) và đang tích cực rà soát, thu thập dữ liệu vùng trồng đáp ứng quy định chống phá rừng của EU (EUDR), duy trì 2 vùng ứng dụng công nghệ cao và 6 chuỗi liên kết.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã ngoài tỉnh tham dự hội nghị kết nối giao thương cà-phê Sơn La năm 2026. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Các cơ sở quy mô công nghiệp đáp ứng hơn 50% sản lượng quả tươi, chế biến sâu đạt từ 3% đến 5%. Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu là xuất khẩu thô qua các doanh nghiệp ngoài tỉnh (giá trị xuất khẩu năm 2025 đạt hơn 112 triệu đô la Mỹ). Tỷ lệ tiêu thụ nội địa còn khiêm tốn dù có 9 sản phẩm OCOP (1 sản phẩm 5 sao). Hạn chế lớn là liên kết chuỗi chưa bền vững, giá trị gia tăng chưa cao.

Sơn La có hơn 9 sản phẩm cà-phê đạt OCOP và duy trì 5 chuỗi liên kết. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phấn đấu đến năm 2030, sản lượng cà-phê nhân đạt 60.000 tấn; hơn 80% diện tích có chứng nhận và quả tươi chế biến công nghiệp; tỷ lệ chế biến sâu hơn 15% và xuất khẩu khoảng 186 triệu đô la Mỹ.

Ông Lee Ho Sang (ở giữa), Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà-phê Hàn Quốc cho biết thông qua Lễ hội Cà-phê đã biết tới sản phẩm cà-phê của Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tỉnh Sơn La phấn đấu đến năm 2035, sản lượng cà-phê nhân đạt 62.800 tấn; hơn 90% diện tích số hóa vùng trồng và chế biến công nghiệp, chế biến sâu hơn 20%.

Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị đã chứng kiến lễ ký kết 5 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các hội, doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Sơn La với các đối tác trong và ngoài nước.

Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã tổ chức rất nhiều các hoạt động xúc tiến thương mại tại tỉnh và ngoài tỉnh để giới thiệu, quảng bá sản phẩm cà-phê Arabica Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Việc ký kết thành công các thỏa thuận hợp tác khẳng định sức hút và uy tín của thương hiệu cà-phê Arabica Sơn La, tạo động lực quan trọng để sản xuất cà-phê địa phương phát triển bền vững, vươn mạnh ra thị trường toàn cầu.