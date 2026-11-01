Mẹ sẽ để con đi

Từ những bữa cơm gia đình, con học cách yêu thương để vững vàng bước vào đời. Ảnh: Tư liệu

Mới đây mà con đã 19 tuổi, cũng đã quen với một năm là cậu sinh viên xa nhà. Nhìn chàng trai cao lớn, lúi húi lau đi lau lại bàn ăn, mẹ nhớ đến cậu bé ngày nào nhỏ xíu, thơ ngây, vòng tay ôm chặt mẹ khi mỗi chiều tan học, mẹ chở đến lớp học đàn, lớp cờ vua.

Con kể huyên thuyên về bạn này bạn kia trong lớp, về siêu nhân, về ước mơ lớn lên sẽ thành phi công rồi thành bác sĩ, thầy giáo! Những ước mơ trẻ thơ cứ như mây trời, lúc nơi này, khi nơi khác. Thời gian như thể nước chảy ra từ cái vòi nước vậy. Nhanh, trôi đi và mất hút!

Bây giờ, con đã có những dự định riêng, những điều muốn làm mà không cần hỏi ý kiến mẹ trước. Có lẽ con cũng không còn kể cho mẹ nghe tất cả chuyện xảy ra trong ngày. Thế giới ngoài kia đang rộng mở và con muốn bước vào đó bằng đôi chân của mình.

Là những người đã đi qua những đoạn đường gập ghềnh, có khi té ngã trầy xước, chật vật để đứng lên và bước tiếp, ba mẹ hiểu rằng sẽ chẳng có sự trưởng thành nào nếu không cho bản thân cơ hội trải nghiệm. Không có gió bão, sương muối, cây non chỉ èo uột, bật gốc mà thôi. Làm gì có cây đại thụ nào không tự dãi nắng dầm mưa, oằn mình trong bão tố hả con?

Ba mẹ không thể đỡ con qua mọi vấp ngã. Nhưng có những bài học, dù người đi trước nói bao nhiêu lần, con vẫn cần tự mình trải qua mới thực sự hiểu. Có lẽ công việc đầu tiên sẽ dạy con nhiều điều hơn những gì con hình dung.

Có thể sẽ có những ngày con trở về nhà với gương mặt không vui. Có thể con sẽ kể rằng hôm nay mình bị nhắc nhở, rằng công việc không dễ dàng như đã nghĩ, rằng có những lúc con thấy tủi thân. Ba mẹ sẽ lắng nghe. Mẹ sẽ hỏi con đã ăn gì chưa, có mệt không. Còn ba, có lẽ vẫn như mọi ngày, lặng lẽ xới cho con một chén cơm, gắp thêm món con thích rồi hỏi vài câu chuyện không đầu không cuối.

Bởi ba mẹ biết, phần nhiều nỗi buồn trong đời con người không cần được giải quyết ngay lập tức. Chỉ cần có một chỗ để trở về, một bữa cơm nóng hay vài lời hỏi han bình thường, là đủ.

Nhưng mẹ cũng mong con hiểu rằng, trưởng thành không có nghĩa là phải chịu đựng tất cả. Nếu công việc giúp con học được sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và lòng tôn trọng người khác, hãy cố gắng.

Nếu có lúc con gặp điều không đúng, bị đối xử bất công hay cảm thấy sức khỏe bị ảnh hưởng, con cũng cần biết lên tiếng và lựa chọn. Không phải cứ khó khăn mới là bài học, cũng không phải cứ chịu thiệt thòi mới chứng tỏ mình đã lớn. Mẹ mong con biết phân biệt giữa sự nhẫn nại và cam chịu, giữa lòng tốt và việc để người khác lợi dụng. Hãy đối xử tử tế với mọi người, nhưng cũng phải biết bảo vệ mình.

Mẹ không mong con kiếm được thật nhiều tiền. Mẹ chỉ mong con biết quý trọng những đồng tiền mình làm ra và dùng chúng một cách khôn ngoan. 20.000 đồng cho một giờ làm việc, nghe qua có thể chẳng phải là một khoản tiền lớn.

Nhưng nếu đó là những đồng tiền đầu tiên con nhận được từ sức lao động của mình, mẹ nghĩ nó sẽ mang một ý nghĩa khác. Con sẽ hiểu để kiếm được một khoản tiền, người ta phải dành thời gian, công sức và đôi khi cả sự nhẫn nại. Một món đồ trước đây con thích, chỉ cần ngỏ lời là có thể được ba mẹ mua cho, từ nay có lẽ sẽ khiến con cân nhắc lâu hơn một chút.

Nhưng mẹ không mong con vì thế mà dè sẻn với mọi niềm vui. Hãy biết chăm sóc sức khỏe, dành tiền cho việc học hỏi những điều mới mẻ, và nếu cuộc sống cho con nhiều hơn mức mình cần, đừng quên chia sẻ với những người xung quanh. Không phải để được ngợi khen hay ghi nhận, mà bởi trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, điều giữ con người lại với nhau luôn là lòng tử tế.

Con còn nhớ nồi cơm Thạch Sanh ngày nhỏ mẹ thường kể không? Nồi cơm ấy hết lại đầy, hết lại đầy. Có lẽ yêu thương cũng như vậy. Càng biết cho đi, lòng người càng trở nên giàu có. Như một ngọn lửa được chuyền từ tay này sang tay khác, không hề vơi đi mà chỉ làm cho thế gian thêm ấm áp.

Còn một điều nữa, nếu ngày mai con đứng sau quầy cà phê, phục vụ những vị khách đến rồi đi, mẹ mong con cũng sẽ đối xử tử tế với những người cùng làm việc. Mẹ mong con nhìn người bằng sự chân thành, đừng vội đánh giá ai chỉ qua những gì mình nhìn thấy. Cuộc đời rộng lắm và những gì ta biết về một người đôi khi chỉ là một trang trong một quyển sách dày.

Có những lúc mẹ tự hỏi, liệu mình đã chuẩn bị đủ cho con chưa, đã dạy con đủ điều cần thiết chưa, đã yêu thương con đúng cách chưa. Nếu có thể, mẹ đã muốn đặt vào tay con một tấm bản đồ thật rõ ràng, chỉ cho con con đường nào bằng phẳng, nơi nào có vực sâu, chỗ nào cần dừng chân nghỉ ngơi.

Nhưng cuộc đời đâu phải một con đường đã được vẽ sẵn. Và nếu mọi bước chân đều có người chỉ dẫn, liệu con có thể tự tìm thấy con đường của riêng mình?

Vậy nên, mẹ sẽ để con đi.