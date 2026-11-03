Thực phẩm giàu protein dần thay thế xu hướng ăn kiêng truyền thống

Sự chuyển dịch này phản ánh quan niệm mới về dinh dưỡng, từ mục tiêu giảm cân đơn thuần sang tăng cường sức khỏe và duy trì thể lực, đồng thời mở ra một hướng tiếp thị mới cho ngành công nghiệp thực phẩm.

Theo chuyên gia quảng cáo và đổi mới sáng tạo Uri Ovrutzki, tại các siêu thị Israel, những sản phẩm sữa chua 0% chất béo từng phổ biến đang dần mất vị trí nổi bật, thay vào đó là sữa chua Hy Lạp, các dòng sản phẩm PRO giàu protein và thực phẩm bổ sung omega-3, vitamin D hoặc canxi.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện ở sữa, ngũ cốc, thanh năng lượng và nhiều loại thực phẩm chế biến khác. Một trong những động lực thúc đẩy sự thay đổi là việc sử dụng ngày càng phổ biến các loại thuốc giảm cân dạng tiêm.

Mặc dù giúp giảm trọng lượng cơ thể, những loại thuốc này cũng có thể làm giảm khối lượng cơ, khiến người sử dụng cần chú trọng hơn đến chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là lượng protein, kết hợp vận động và tập luyện sức mạnh. Theo đó, mục tiêu của người tiêu dùng không còn chỉ là giảm cân mà còn hướng tới duy trì cơ bắp và sức khỏe lâu dài.

Sự chuyển dịch cũng đang làm thay đổi chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp thực phẩm. Nếu trước đây các sản phẩm ăn kiêng chủ yếu nhấn mạnh việc loại bỏ đường, chất béo hoặc calo, thì những nhãn hàng mới tập trung quảng bá các thành phần dinh dưỡng được bổ sung.

Điển hình là việc thương hiệu Diet Coke dần nhường vị trí nổi bật trong hoạt động tiếp thị cho Coke Zero. Các dòng sản phẩm PRO và Zero cũng hướng tới nhiều nhóm khách hàng hơn, thay vì chủ yếu tập trung vào phụ nữ như các sản phẩm ăn kiêng truyền thống.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thực phẩm được quảng cáo là giàu protein hoặc tăng cường dinh dưỡng chưa chắc mang lại lợi ích sức khỏe vượt trội. Phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh có thể đáp ứng nhu cầu protein thông qua chế độ ăn thông thường. Việc bổ sung quá nhiều protein không tự động giúp tăng cơ bắp mà còn có thể làm tăng lượng calo tiêu thụ.

Bên cạnh đó, một số sản phẩm PRO vẫn chứa đường, chất béo bão hòa, chất tạo ngọt hoặc phụ gia. Người tiêu dùng được khuyến nghị kiểm tra bảng thành phần dinh dưỡng, so sánh hàm lượng protein trên 100 gram sản phẩm và cân nhắc giá thành, bởi những thực phẩm thông thường như trứng, cá, các loại đậu và sữa chua cũng có thể cung cấp protein với chi phí thấp hơn.

Đối với sản phẩm không đường, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2023 đã khuyến nghị không sử dụng chất tạo ngọt thay đường như một biện pháp kiểm soát cân nặng lâu dài. Tuy nhiên, khuyến nghị này không đồng nghĩa với kết luận các chất tạo ngọt đều không an toàn.

Theo chuyên gia Ovrutzki, sự phát triển của thực phẩm tăng cường dinh dưỡng đang tạo ra một phân khúc mới đầy tiềm năng, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa giá trị dinh dưỡng thực tế và thông điệp tiếp thị. Trong bối cảnh các sản phẩm mang nhãn PRO, Zero hoặc bổ sung dưỡng chất ngày càng phổ biến, lựa chọn tiêu dùng hợp lý cần dựa trên thành phần, nhu cầu dinh dưỡng và bằng chứng khoa học, thay vì chỉ dựa vào những tuyên bố quảng cáo trên bao bì.