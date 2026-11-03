Dầu ăn sau khi mở nắp có thể bảo quản được bao lâu?

Tuy nhiên, có một điều không phải ai cũng biết: Hạn sử dụng in trên bao bì dầu ăn thực chất chỉ áp dụng khi sản phẩm chưa được mở nắp. Một khi chai dầu đã được mở, thời gian bảo quản có thể thay đổi đáng kể.

Dầu ăn mở nắp càng lâu, nguy cơ biến chất càng cao

Thông thường, các loại dầu ăn được bán trên thị trường có hạn sử dụng khoảng 18–24 tháng. Nhìn thấy thời gian bảo quản khá dài, nhiều người có xu hướng lựa chọn những chai hoặc can dầu dung tích lớn vì vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm chi phí, không phải mua thường xuyên.

Thế nhưng, trên thực tế, ngay khi nắp chai dầu được mở, không khí sẽ bắt đầu xâm nhập vào bên trong, khiến dầu tiếp xúc với oxy và xảy ra phản ứng oxy hóa. Quá trình này có thể làm dầu nhanh chóng bị biến chất hơn so với khi còn nguyên niêm phong.

Khi các axit béo không bão hòa trong dầu tiếp xúc với oxy trong không khí, chúng có thể hình thành các hợp chất peroxide và những sản phẩm oxy hóa khác.

Có lẽ không ít người từng gặp tình trạng chai dầu ăn để lâu sau khi mở nắp xuất hiện mùi hôi khét, mùi dầu cũ, mùi hạt hướng dương để lâu hoặc thậm chí có mùi giống sáp màu. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy dầu đã bị oxy hóa.

Ảnh minh hoạ

Các sản phẩm hình thành trong quá trình oxy hóa chất béo không chỉ khiến món ăn có mùi vị khó chịu, làm giảm chất lượng dinh dưỡng mà còn có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe nếu thường xuyên sử dụng.

Việc vô tình ăn phải một lượng nhỏ dầu đã bị oxy hóa có thể chưa gây ra vấn đề rõ rệt ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dầu bị biến chất trong thời gian dài, những nguy cơ đối với sức khỏe là điều không nên xem nhẹ.

Dầu ăn sau khi mở nắp có thể sử dụng trong bao lâu?

Thời gian bảo quản dầu ăn sau khi mở nắp phụ thuộc vào từng loại dầu, thành phần axit béo cũng như điều kiện bảo quản.

Đối với những loại dầu phổ biến như dầu đậu nành, dầu ngô và dầu hướng dương, hàm lượng axit béo không bão hòa đa tương đối cao, khiến chúng dễ bị oxy hóa hơn. Vì vậy, bài viết gốc khuyến nghị nên sử dụng hết trong khoảng 2 tháng sau khi mở nắp.

Trong khi đó, dầu lạc và dầu hạt cải có thể bảo quản lâu hơn một chút, khoảng 3–4 tháng.

Dầu ô liu và dầu hoa trà có thành phần chủ yếu là axit béo không bão hòa đơn, thường có độ ổn định oxy hóa tốt hơn. Nếu được bảo quản đúng cách, những loại dầu này có thể duy trì chất lượng trong khoảng 6 tháng sau khi mở nắp.

Ảnh minh hoạ

Đối với mỡ lợn, loại chất béo quen thuộc trong căn bếp của các thế hệ trước, do chứa tỷ lệ chất béo bão hòa cao nên có khả năng chống oxy hóa tương đối tốt. Bài viết gốc cho rằng mỡ lợn có thể bảo quản từ 6 tháng đến một năm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những khoảng thời gian trên chỉ mang tính tham khảo, không phải hạn sử dụng cố định áp dụng cho mọi sản phẩm. Đặc biệt, mỡ lợn tự thắng tại nhà có thể bị hỏng nhanh hơn nhiều tùy vào lượng nước, tạp chất và nhiệt độ bảo quản.

Nhìn chung, sau khi dầu ăn đã được mở nắp, người tiêu dùng không nên chỉ căn cứ vào hạn sử dụng in trên bao bì mà cần chú ý đến thời gian mở nắp và điều kiện bảo quản thực tế.

Đối với những gia đình ít thành viên, tần suất nấu nướng không cao, lựa chọn chai dầu dung tích nhỏ sẽ hợp lý hơn so với mua can dầu lớn rồi sử dụng trong nhiều tháng.

Bảo quản dầu ăn thế nào để hạn chế bị oxy hóa?

Nếu gia đình sử dụng dầu ăn tương đối chậm và muốn kéo dài thời gian bảo quản sau khi mở nắp, cần đặc biệt chú ý đến vị trí đặt chai dầu.

Trước hết, không nên để dầu ăn ngay cạnh bếp nấu hoặc những nơi thường xuyên có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

Nhiệt độ cao và ánh sáng có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo, khiến dầu nhanh chóng bị giảm chất lượng.

Vị trí thích hợp để bảo quản dầu ăn là trong tủ bếp hoặc những khu vực khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Ngoài ra, gia đình có thể sử dụng một bình đựng dầu nhỏ để phục vụ nhu cầu nấu nướng hằng ngày. Mỗi lần chỉ nên rót một lượng dầu vừa đủ từ chai lớn sang bình nhỏ, sau đó vặn chặt nắp chai dầu còn lại.

Cách làm này giúp hạn chế số lần mở nắp chai lớn, giảm sự tiếp xúc giữa dầu với không khí, từ đó làm chậm quá trình oxy hóa.

Bên cạnh đó, cần giữ cho dụng cụ đựng dầu luôn sạch sẽ, khô ráo, tránh để nước hoặc cặn thực phẩm lọt vào bên trong.

Làm thế nào để nhận biết dầu ăn đã bị hỏng?

Sau một thời gian sử dụng, nếu không nhớ chính xác chai dầu đã được mở nắp từ khi nào, bạn có thể kiểm tra sơ bộ chất lượng dầu thông qua mùi và trạng thái của sản phẩm.

Hãy lấy một chiếc thìa sạch, khô, rót một lượng nhỏ dầu vào thìa rồi đưa lại gần mũi để kiểm tra mùi.

Dầu ăn còn tốt thường có mùi đặc trưng của nguyên liệu sản xuất, không xuất hiện mùi lạ khó chịu.

Ngược lại, nếu dầu đã bị oxy hóa nghiêm trọng, bạn có thể nhận thấy mùi hôi khét, mùi ôi hoặc mùi dầu cũ rất rõ rệt.

Dầu bị biến chất cũng có thể xuất hiện vị đắng, chát hoặc gây cảm giác khó chịu ở cổ họng. Tuy nhiên, không nên nếm thử dầu nghi đã hỏng để kiểm tra.

Cần lưu ý rằng không phải mọi trường hợp dầu bị oxy hóa đều có thể nhận biết bằng mùi hoặc mắt thường. Vì vậy, việc bảo quản đúng cách và sử dụng dầu trong thời gian hợp lý vẫn là biện pháp quan trọng nhất.

Nếu phát hiện dầu ăn đã xuất hiện mùi ôi khét hoặc những dấu hiệu bất thường, tốt nhất nên loại bỏ, không tiếp tục sử dụng để chế biến thực phẩm. Đừng vì tiếc một chai dầu mà đánh đổi sức khỏe của bản thân và những người thân trong gia đình.