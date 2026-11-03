Đừng vì một phút áy náy mà nhận lời rồi khiến bạn phải chịu phiền cả ngày

Thật ra cảm giác áy náy thường chỉ kéo dài vài phút, nhưng một quyết định được đưa ra trong lúc áy náy có thể khiến bạn phải chịu sự bất tiện rất lâu. Vì vậy, một trong những kỹ năng quan trọng khi trưởng thành là học cách không đưa ra quyết định, chỉ để làm dịu cảm giác tội lỗi nhất thời.

Áy náy không có nghĩa là bạn đang làm sai

Đây là điều đầu tiên cần ghi nhớ. Khi bạn từ chối một lời nhờ vả, nhìn thấy người khác thất vọng hoặc không thể đáp ứng mong muốn của ai đó, cảm giác áy náy có thể xuất hiện. Nhưng nó không phải lúc nào cũng phản ánh sự thật.

Nếu ngại cho người khác mượn đồ, bạn hãy cứ từ chối một cách khéo léo.

Bạn có thể thấy có lỗi vì không đi dự một buổi tụ tập, nhưng điều đó không có nghĩa bạn có trách nhiệm phải tham gia. Bạn có thể thấy ngại khi từ chối cho mượn đồ, nhưng điều đó không đồng nghĩa bạn ích kỷ. Bạn có thể không muốn trả lời tin nhắn ngay lập tức, nhưng điều đó không khiến bạn trở thành một người vô tâm.

Đừng trả lời ngay khi đang bị thúc ép

Một trong những cách đơn giản nhất để tránh bị cuốn theo cảm xúc là không đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Hãy thử tự hỏi: “Mình đang làm điều này vì thật sự muốn, hay chỉ vì bị thúc ép và không chịu được cảm giác áy náy khi nói không?”

Nếu câu trả lời là vế thứ hai, hãy cho bản thân thêm thời gian trước khi quyết định. Thay vì đồng ý theo phản xạ, hãy thử: “Để mình xem lại lịch rồi báo bạn nhé!” hoặc: “Cho mình suy nghĩ một chút nha!”

Bạn không cần phải đưa ra quyết định vội vàng chỉ vì người khác đang chờ câu trả lời.

Khoảng thời gian vài phút hoặc vài tiếng có thể giúp bạn phân biệt giữa mong muốn thật sự và phản ứng vì ngại từ chối. Bạn không cần phải đưa ra quyết định vội vàng chỉ vì người khác đang chờ câu trả lời.

Hãy phân biệt “giúp đỡ” và “chiều lòng”

Giúp đỡ người khác là một điều tốt. Nhưng giúp đỡ và chiều lòng không hoàn toàn giống nhau. Giúp đỡ là khi bạn chủ động lựa chọn hỗ trợ trong khả năng của mình. Chiều lòng là khi bạn làm điều gì đó dù không muốn, chỉ vì sợ người khác thất vọng, giận dỗi hoặc đánh giá mình.

Nếu bạn liên tục đưa ra những quyết định chiều lòng người khác, rất dễ xảy ra tình huống họ đã quen với việc bạn luôn đồng ý. Từ đó trở thành một kỳ vọng ngầm rằng bạn hiển nhiên phải chiều lòng họ.

Đừng tự biến mình thành người luôn sẵn sàng

Có một sự thật hơi khó nghe, đó là nếu bạn luôn dễ dàng đáp ứng, người khác có thể mặc định rằng bạn sẽ tiếp tục đáp ứng. Không phải ai cũng cố tình lợi dụng bạn. Nhưng con người thường quen với những gì họ nhận được.

Đừng tự biến mình thành "lốp dự phòng" của ai đó chỉ vì bạn quá tử tế.

Nếu lần nào bạn cũng nhận phần việc khó hơn, luôn trả lời tin nhắn ngay, luôn đồng ý đổi lịch hoặc luôn cho người khác mượn đồ, họ có thể không nhận ra rằng bạn đang thấy không thoải mái. Vì vậy, ranh giới không phải để tạo khoảng cách. Nó giúp người khác biết giới hạn của bạn nằm ở đâu.