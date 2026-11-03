Gây tai nạn rồi phải chăm sóc cô gái ở bệnh viện, 3 tuần sau chàng trai nhận cái kết bất ngờ

Theo SCMP, câu chuyện bắt đầu vào tháng 12/2023, khi một doanh nhân 36 tuổi họ Li điều khiển ô tô với tốc độ cao do có việc khẩn cấp và va chạm với cô gái 23 tuổi đang đi xe đạp.

Ngay sau tai nạn, Li lập tức xuống xe kiểm tra tình trạng của nạn nhân và liên tục xin lỗi. Ban đầu, cô gái chỉ nhẹ nhàng đáp rằng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy cô bị gãy xương đòn.

Người phụ nữ mang thai vào tháng 9 và cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 2 năm sau. Người đàn ông cảm ơn vợ vì sự “can đảm” của cô (Ảnh minh họa: Unsplash).

Trong thời gian cô gái nằm viện, Li đều đặn đến thăm và chăm sóc cô mỗi ngày. Qua những lần gặp gỡ, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Đáng chú ý, cha mẹ cô gái cũng không khởi kiện người tài xế hay yêu cầu bồi thường sau vụ việc.

Khoảng 3 tuần sau tai nạn, cô gái chủ động bày tỏ tình cảm với Li. Ban đầu, người đàn ông từ chối vì cho rằng bản thân quá lớn tuổi so với cô. Tuy nhiên, sau đó anh đồng ý đi xem phim cùng cô, với lý do đó là điều anh nên làm để bù đắp cho việc đã gây tai nạn.

Tháng 9 năm sau, cô gái mang thai. Đến tháng 2/2025, cả hai tổ chức đám cưới tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc.

Li chia sẻ rằng bản thân vẫn còn nợ nần và trước khi gặp người vợ hiện tại, anh chưa từng có ý định kết hôn. Người đàn ông cũng bày tỏ sự cảm kích trước sự can đảm của vợ. Trong khi đó, cô gái vừa tốt nghiệp và đang làm việc tại một cửa hàng trà sữa địa phương.