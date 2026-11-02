Tiếng Việt luôn ẩn chứa những điều thú vị, đặc biệt là các câu đố mẹo liên quan đến chữ cái, cách phát âm và ý nghĩa của từ ngữ. Đôi khi, chỉ một câu hỏi ngắn cũng đủ khiến nhiều người phải suy nghĩ hồi lâu mới tìm ra đáp án.

Hãy thử sức với câu đố dưới đây:

“Từ tiếng Việt nào có 100 chữ ‘C’?”

Điểm thú vị của câu đố nằm ở cách hiểu câu hỏi. Thay vì tìm kiếm một từ có cấu tạo phức tạp, người chơi cần vận dụng khả năng liên tưởng, suy luận và sự linh hoạt trong ngôn ngữ.

Bạn có thể thử đọc lại câu hỏi một vài lần, chú ý đến con số 100 và chữ cái ‘C’. Liệu giữa chúng có mối liên hệ nào mà bạn chưa nhận ra?

Từ tiếng Việt nào có 100 chữ ‘C’? (Ảnh minh họa)

Không cần kiến thức chuyên sâu hay khả năng tính toán phức tạp, bạn chỉ cần một chút tinh ý để nhận ra điều đặc biệt ẩn sau câu hỏi.

Bạn đã tìm ra đáp án chưa?