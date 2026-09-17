Tối 17/9, thông qua trang cá nhân chính thức, MC Minh Trang thông báo ly hôn. Vợ chồng cô đã hoàn tất thủ tục ly hôn và nhận quyết định của tòa án vào đầu tháng 8.

Minh Trang cho biết trước đây cô hạn chế chia sẻ những chuyện tiêu cực cũng như đời tư gia đình. Tuy nhiên, lần này cô quyết định lên tiếng nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo góc nhìn của mình, tránh những hiểu lầm hoặc đồn đoán có thể ảnh hưởng tới bản thân, 4 người con cũng như gia đình.

Minh Trang từng được biết đến với vai trò MC truyền hình. Ảnh: FBNV.

Minh Trang thừa nhận chặng đường phía trước sẽ không dễ dàng khi cô một mình chăm sóc các con. Những thách thức có thể đến từ sức khỏe, tâm lý và công việc. Dù vậy, nữ MC cho biết cô có sự hỗ trợ từ cha mẹ, những người thân thiết cùng 4 con.

“Ở bên cạnh mình là gia đình lớn, cha mẹ, các em, là 4 bạn nhỏ đáng yêu, những người anh chị, người bạn thân thiết luôn dõi theo, yêu thương và ủng hộ. Mình vẫn khỏe mạnh, trong độ tuổi lao động, có kiến thức, kỹ năng để tự nuôi sống bản thân, nuôi dạy con cái. Mình cảm thấy may mắn và biết ơn vì những điều ấy đã cho mình quyền lựa chọn và tự tin bước ra khỏi mối quan hệ này”, cô chia sẻ.

Cuối bài đăng, nữ MC có lời nhắn nhủ tới người thân. Cô viết: “Con chỉ mong bố mẹ yên tâm rằng con chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến bố mẹ phải hổ thẹn, cũng như bản thân con phải cảm thấy tội lỗi, xấu hổ với chính mình, con cái, gia đình và xã hội. Dù có chuyện gì đi nữa, mặt trời vẫn mọc, cuộc sống cũng vẫn tiếp diễn, con sẽ tiếp tục sống và cố gắng hơn mỗi ngày”.

Dưới bài đăng của Minh Trang, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời động viên tới nữ MC.

MC Minh Trang sinh năm 1987, theo học Đại học Ngoại thương, sau đó học thạc sĩ truyền thông tại Pháp. Cô từng đảm nhận vai em gái của nhân vật Thương trong phim Phía trước là bầu trời.

MC được khán giả biết tới khi dẫn dắt nhiều chương trình như Đồ Rê Mí, Tuổi đời mênh mông, Bài hát Việt, Quốc gia khởi nghiệp, Tạp chí MTV… Sau khi kết hôn, Minh Trang sinh 4 con. Cô cũng dần rút khỏi công việc truyền hình để tập trung chăm sóc gia đình và sáng lập Làng háo hức.