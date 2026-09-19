Đồng nghiệp tưởng nhớ 10 năm ca sĩ Minh Thuận qua đời

Tối 18/9, Phương Thanh cùng một số nghệ sĩ thân thiết với Minh Thuận tổ chức đêm nhạc nhỏ nhân dịp kỷ niệm 10 năm nam ca sĩ qua đời. Sự kiện được tổ chức tại nhà riêng của Phương Thanh với sự tham gia của Siu Black, Ngân Quỳnh, Mỹ Lệ, rapper Đinh Tiến Đạt, Hữu Bình, Cát Phượng, MC Nguyên Khang…

Ngồi quây quần bên nhau, các nghệ sĩ ôn lại kỷ niệm đáng nhớ với Minh Thuận. Phương Thanh kể từng gặp Minh Thuận vào thời điểm cô chưa có tên tuổi trong giới ca sĩ. Khi đó, giọng ca sinh năm 1973 đã rất ấn tượng trước vẻ ngoài điển trai của đồng nghiệp.

Ngân Quỳnh xúc động khi chia sẻ về Minh Thuận. Ảnh: FB Trinh Quoc Huy.

Ngân Quỳnh xúc động, rơm rớm nước mắt khi nhắc tới đồng nghiệp thân thiết. Theo lời Ngân Quỳnh, Minh Thuận nổi tiếng sớm nhưng luôn tử tế, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Anh không bao giờ tỏ vẻ hay chảnh chọe khi bản thân là người nổi tiếng.

Ngân Quỳnh kể trong một lần đi hát chung ở Thảo Cầm Viên, Minh Thuận vì vướng lịch chạy show nên đã xin phép cô được lên hát trước. Sau show diễn đó, Minh Thuận xin số điện thoại của Ngân Quỳnh từ người quen rồi chủ động liên lạc.

Ngoài cảm ơn đồng nghiệp đã hỗ trợ, tạo điều kiện, Minh Thuận còn chủ động giới thiệu show cho Ngân Quỳnh. Sau hôm đó, Ngân Quỳnh đã được bầu show liên hệ mời đi diễn. Thậm chí, trong buổi diễn đó, Minh Thuận và Phương Thanh còn không ngại hát bè cho Ngân Quỳnh.

“Tôi rất trân quý khi 2 ngôi sao lớn thời đó lại hát bè cho mình. Đâu dễ gì có được quý nhân giúp đỡ mình như vậy. Anh Thuận ơi, em cảm ơn anh rất nhiều. Thuận đã cho Quỳnh rất nhiều cơ hội, từ ca hát đến phim ảnh. Ngay cả cơ hội đóng phim của tôi cũng nhờ Minh Thuận giới thiệu. Anh ấy là người rất tử tế”, Ngân Quỳnh bật khóc khi nhớ về đồng nghiệp.

Phương Thanh nói thêm Minh Thuận sống tình cảm, tốt bụng nhưng cũng dễ tủi thân. Do đó, vào những dịp kỷ niệm, nữ ca sĩ luôn cùng các đồng nghiệp cố gắng tổ chức đêm nhạc nhỏ để Minh Thuận không buồn lòng.

Đinh Tiến Đạt biết đến Minh Thuận từ khi học cấp 2 và rất ấn tượng với phong cách âm nhạc của đàn anh. Đinh Tiến Đạt không ngờ bản thân sau này lại được gặp gỡ, đi diễn cùng Minh Thuận.

“Anh ấy không bao giờ có khoảng cách với những người xung quanh. Khi gặp anh ấy, tôi luôn cảm thấy bản thân như một người em, được gặp lại người anh thân thiết. Tiếp xúc nhiều, tôi thấy anh rất chủ động, tự lo hết mọi thứ, kể cả trang phục đi diễn. Anh ấy giỏi mọi thứ, từ ca hát đến lo trang phục”, Đinh Tiến Đạt chia sẻ.

Các nghệ sĩ hát tưởng nhớ đồng nghiệp. Ảnh: FB Trinh Quoc Huy.

Trong không gian căn phòng ấm cúng, các đồng nghiệp thể hiện nhiều bài nhạc nổi tiếng một thời như Tình thơ, Nỗi đau ngọt ngào, Tình phai… để nhớ về giọng ca sinh năm 1969. MC Nguyên Khang chia sẻ: "Một đêm không sân khấu lớn, không ánh đèn rực rỡ. Chỉ có những người thương quý anh ngồi quây quần bên nhau, nhắc lại những kỷ niệm cũ, kể những câu chuyện về một người anh sống tình cảm, ấm áp và cùng hát lại những ca khúc đã gắn liền với giọng hát rất riêng của anh. Thời gian có thể trôi qua, nhưng ký ức về một người tử tế thì vẫn còn nguyên vẹn trong lòng những người ở lại".

Minh Thuận nổi tiếng từ thập niên 1990 khi kết hợp cùng Nhật Hào tạo thành cặp song ca đình đám với những tình khúc nhạc Hoa lời Việt. Hình ảnh hai nam ca sĩ gây ấn tượng với mái tóc dài lãng tử và phong cách trình diễn trẻ trung, khác biệt.

Năm 1997, khi Nhật Hào cùng gia đình sang Mỹ định cư, Minh Thuận bắt đầu hành trình solo. Rời khỏi cái bóng của cặp song ca, anh nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng với loạt ca khúc như Tình thơ, Một đời người một rừng cây... Những bài hát này trở thành hit, đưa Minh Thuận vào nhóm những ca sĩ đắt show bậc nhất TP.HCM thời điểm đó. Có khi, nam ca sĩ chạy tới 13 show mỗi ngày.

Ngày 18/9/2016, Minh Thuận qua đời sau hai tuần cấp cứu tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM). Sự ra đi của nam ca sĩ ở tuổi 47 để lại niềm tiếc thương trong lòng công chúng và đồng nghiệp.