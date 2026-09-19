Cát Tường gây chú ý với câu nói về chuyện lấy chồng sau chuyến đi Nhật

Trong ngày cuối của chuyến đi Tokyo, MC Cát Tường đăng loạt ảnh du lịch cùng một đoạn clip ghi lại trải nghiệm tại một ngôi chùa ở Nhật Bản.

Nữ MC hào hứng chia sẻ khi bốc được quẻ xăm hôn nhân cực tốt

Điểm khiến đoạn clip được quan tâm không nằm ở khung cảnh chuyến đi mà ở khoảnh khắc nữ nghệ sĩ nhận được lá xăm số 12. Sau khi đọc nội dung quẻ, Cát Tường tỏ ra hào hứng vì cho rằng nhiều điều được viết trong đó trùng với những mong cầu của bản thân.

Nội dung lá xăm đề cập đến vận may, công việc, sức khỏe, chuyện đi lại và đặc biệt là hôn nhân. Theo những gì Cát Tường đọc trong clip, các phương diện này đều được dự báo theo hướng thuận lợi.

Nữ MC vui vẻ cho biết cô sẽ giữ lá xăm và mang về bỏ trong ví.

Ngay trong bài đăng về chuyến đi, Cát Tường viết một câu ngắn nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý: “Em sắp lấy chồng rồi cả nhà ơi”.

Cách chia sẻ đầy phấn khởi của nữ nghệ sĩ khiến câu chuyện về đời sống tình cảm của cô một lần nữa được khán giả nhắc đến.

Tuy nhiên, từ nội dung bài đăng hiện tại chưa thể khẳng định Cát Tường đang thông báo về một kế hoạch kết hôn cụ thể. Chi tiết được cô trực tiếp chia sẻ là trải nghiệm xin quẻ và sự vui mừng trước những lời dự báo tích cực trong lá xăm.

Vì vậy, câu nói về chuyện lấy chồng hiện được nhiều người quan tâm chủ yếu bởi nó xuất hiện trong bối cảnh nữ MC vừa nhận được một quẻ có phần hôn nhân được dự báo tốt đẹp.

Đây không phải lần đầu Cát Tường khiến khán giả chú ý khi đề cập đến đời sống riêng.

Trong một livestream hồi tháng 6/2026, nữ nghệ sĩ từng thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân vẫn có chuyện tình cảm nhưng không lựa chọn công khai. Cô nói mình “có đầy” nhưng chỉ không chia sẻ với công chúng.

Cát Tường đồng thời khẳng định cô vẫn có tình cảm với đàn ông. Những chia sẻ này cho thấy nữ MC không phủ nhận chuyện tìm kiếm một mối quan hệ, dù khá kín tiếng về người đồng hành trong cuộc sống.

So với những phát ngôn trước đây, câu nói mới nhất trong chuyến đi Nhật vì thế càng khiến khán giả tò mò về cuộc sống riêng của cô.

Bên cạnh chuyện tình cảm, cuộc sống hiện tại của Cát Tường vẫn gắn với nghệ thuật và những hoạt động cá nhân.

Nữ nghệ sĩ tiếp tục diễn kịch, làm YouTube và thực hiện các chuyến đi. Cô hiện duy trì 2 kênh YouTube, đăng nhiều video mỗi tuần và thường kết hợp công việc với việc khám phá những địa điểm mới.

Cát Tường cũng từng chia sẻ rằng bản thân ngày càng chọn lọc hơn trong công việc lẫn cuộc sống. Thay vì xuất hiện dày đặc, cô có xu hướng dành thời gian cho những hoạt động phù hợp với mình.

Ảnh: Tổng hợp