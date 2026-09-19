Miley Cyrus tiết lộ cuộc trò chuyện cuối cùng với Dolly Parton

Miley Cyrus vừa chia sẻ những ký ức đặc biệt về Dolly Parton, người mẹ đỡ đầu quá cố có ảnh hưởng sâu sắc đến hành trình nghệ thuật của cô. Trong cuộc trò chuyện với Apple Music, nữ ca sĩ Flowers không chỉ nhắc lại lần cuối hai người nói chuyện mà còn tiết lộ bài học Dolly để lại về ranh giới giữa hình tượng nghệ sĩ và con người đời thường.

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 17/9, Miley Cyrus, 33 tuổi, cho biết đã có một giai đoạn cuộc đời khi hình tượng cá nhân gần như chi phối mọi khía cạnh cuộc sống của cô. Tuy nhiên, sự hiện diện của Dolly Parton giúp Miley có một cách nhìn khác về việc xây dựng hình ảnh trước công chúng.

“Bạn có thể có một hình tượng riêng mà vẫn là chính mình, đó là vì tôi đã có Dolly”, Miley chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, Dolly chính là một trong những hình mẫu giúp cô hiểu rằng một nghệ sĩ có thể sở hữu hình ảnh sân khấu nổi bật, thậm chí hoàn toàn khác biệt với con người ngoài đời, mà không đánh mất bản sắc cá nhân.

Miley thậm chí ví von hình tượng biểu diễn của mình như một dạng “drag”, bởi sự khác biệt giữa con người trên sân khấu và đời thường đôi khi rất lớn.

“Đôi khi tôi gọi những gì mình làm là ‘drag’ vì cách tôi thể hiện bản thân hoàn toàn khác với người mà tôi cho rùa cưng ăn mỗi sáng”, cô hài hước nói.

Dù vậy, Miley khẳng định hình tượng sân khấu ấy không phải một con người hoàn toàn tách biệt. Đó vẫn là một phần tồn tại bên trong cô, chỉ được tạm thời đưa lên phía trước khi cô bước vào thế giới biểu diễn.

Mối quan hệ giữa Miley và Dolly càng đặc biệt khi nữ ca sĩ luôn duy trì một thói quen dành cho mẹ đỡ đầu. Kể từ khi bắt đầu phát hành album dưới định dạng vinyl, Miley đều gửi cho Dolly bản đĩa đầu tiên của mỗi sản phẩm mới.

Với album sắp phát hành Bass Persuades, cô vẫn dự định làm điều tương tự, dù Dolly đã qua đời ngày 25/8 ở tuổi 80.

“Dolly là người đầu tiên mà tôi gửi đĩa vinyl mỗi khi in xong kể từ khi tôi bắt đầu làm vinyl, và lần này tôi sẽ gửi cho cô ấy một đĩa vinyl vì tôi luôn làm vậy”, Miley chia sẻ.

Đáng chú ý, Miley tiết lộ lần cuối cô trò chuyện với Dolly cũng xoay quanh album mới này. Hai người đã nói về dự án trước khi Dolly qua đời, để lại cho Miley một ký ức đặc biệt trong giai đoạn cô chuẩn bị bước vào một chặng đường âm nhạc mới.

Miley cho rằng sự khác biệt giữa cô và Dolly Parton chính là một trong những lý do khiến mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt. Nếu Dolly nổi tiếng với mái tóc đặc trưng, lớp trang điểm nổi bật và phong cách phô trương, phía sau hình ảnh ấy vẫn là một con người gần gũi, chân thành và tự nhiên.

“Có một phần trong cô ấy thu hút mọi người... đó là sự chân thật và tự nhiên của cô ấy”, Miley nói.

Với Miley Cyrus, Dolly Parton không chỉ là một biểu tượng âm nhạc hay người mẹ đỡ đầu. Bà còn là minh chứng rằng một nghệ sĩ có thể sống giữa ánh đèn sân khấu mà vẫn giữ được con người thật phía sau hình tượng. Chính bài học ấy tiếp tục được Miley mang theo khi bước vào những chương mới trong sự nghiệp.