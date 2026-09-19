Hoàng tử Harry lần đầu lên tiếng khi trở lại Anh

Hoàng tử Harry đến dự lễ trao giải Invictus Spirit Awards lần đầu tiên, do ATCO tổ chức, diễn ra tại Học viện Hải quân Hoàng gia cũ ở Greenwich, London (Anh) ngày 17/9. Ảnh: Reuters.

Hoàng tử Harry hôm 17/9 lần đầu xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông cùng vợ, Meghan, trở về Anh sau 6 năm sống tại California. “Thật vui khi được trở lại quê hương”, Harry nói.

Con trai thứ của Vua Charles cùng phu nhân Meghan và hai con - Hoàng tử Archie (7 tuổi) và Công chúa Lilibet (5 tuổi) - đã chuyển về Anh sinh sống tháng trước. Quyết định này được cho là khiến ngay cả những thành viên thân cận trong gia đình cũng bất ngờ.

Hoàng tử Harry tham dự lễ trao giải Invictus Spirit Awards đầu tiên tại London. Sự kiện gắn với Invictus Games, giải đấu thể thao dành cho các cựu quân nhân bị thương, mắc bệnh hoặc chịu ảnh hưởng bởi thương tật mà Harry sáng lập, theo Reuters.

Trước đó, Harry phát biểu tại một sự kiện do tổ chức từ thiện Save the Children phối hợp Imperial College London tổ chức, tập trung cải thiện việc chăm sóc trẻ em bị thương trong các cuộc xung đột.

Harry lần đầu xuất hiện công khai tại lễ trao giải Invictus Spirit Awards ngày 17/9 kể từ khi cùng Meghan và hai con trở về Anh tháng trước. Ảnh: Reuters.

Những hoạt động của Harry diễn ra trong một ngày bận rộn của Hoàng gia Anh. Cùng thời điểm, Vua Charles chủ trì hội nghị với các lãnh đạo ngành AI tại Scotland, trong lúc ông phải đối mặt những tranh cãi liên quan cuốn sách sắp xuất bản của Charles Spencer, em trai cố Công nương Diana. Cuốn sách hiện được Daily Mail đăng tải theo từng phần.

Meghan khoe cảnh gia đình hạnh phúc khi về Anh Trong một video đăng tải trên Instagram cá nhân, Meghan chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình sau khi vợ chồng cô đưa các con rời Mỹ chuyển về Anh sinh sống.